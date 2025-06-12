Карпаты хотят переманить украинского голкипера, который ушел из клуба УПЛ

Украинский голкипер Андрей Клищук, недавно ушедший из криворожского Кривбасса, может снова трудоустроиться в клубе Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, на Клищука, имеющего статус свободного агента, претендуют львовские «Карпаты». Никаких денежных деталей потенциального соглашения не сообщается.

Есть информация, что руководство «львов» ищут новый клуб для Александра Кемкина. У Якова Кинарейкина, якобы, я предложение из Европы, которое львовский клуб может принять, продав игрока.

Ранее сообщалось, что легенда Карпат назвал футболиста, который мог бы усилить Динамо и Шахтер