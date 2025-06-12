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Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 18:46 | Обновлено 12 июня 2025, 18:47
354
0

Карпаты хотят переманить украинского голкипера, который ушел из клуба УПЛ

Карпаты якобы подпишут Андрея Клищука

12 июня 2025, 18:46 | Обновлено 12 июня 2025, 18:47
354
0
Карпаты хотят переманить украинского голкипера, который ушел из клуба УПЛ
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Украинский голкипер Андрей Клищук, недавно ушедший из криворожского Кривбасса, может снова трудоустроиться в клубе Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, на Клищука, имеющего статус свободного агента, претендуют львовские «Карпаты». Никаких денежных деталей потенциального соглашения не сообщается.

Есть информация, что руководство «львов» ищут новый клуб для Александра Кемкина. У Якова Кинарейкина, якобы, я предложение из Европы, которое львовский клуб может принять, продав игрока.

Ранее сообщалось, что легенда Карпат назвал футболиста, который мог бы усилить Динамо и Шахтер

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Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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