Немецкий клуб подписал пятого украинского футболиста за последние 3,5 года

Немецкий футбольный клуб «Виктория» из Берлина объявил о переходе украинского нападающего Евгения Филипчука. Стороны договорились о сотрудничестве на один сезон.

Ранее Филипчук выступал за «Шарлоттенбург», где провел 14 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Стоит отметить, что за последние 3,5 года берлинский коллектив подписал контракт с 5 украинскими футболистами. Кроме Филипчука, на данный момент в составе «Виктории» выступают:

экс-форвард «Буковины» U-19 Олег Скакун

экс-вратарь ДЮСШ «Металлург» Запорожье Дмитрий Карика

защитник «Вердера» Иван Ермачков (играет в аренде)

Кроме того, в сезоне 2023/24 в составе «Виктории» выступал воспитанник «Колоса» Илья Гетьмачук, но он уже покинул клуб. Берлинский коллектив занял 17-е место в турнирной таблице по итогам сезона 2024/25 и вылетел в пятый по силе немецкий дивизион.