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Германия
13 июня 2025, 19:55 |
1294
0

Немецкий клуб подписал пятого украинского футболиста за последние 3,5 года

Евгений Филипчук договорился о сотрудничестве с берлинской «Викторией»

13 июня 2025, 19:55 |
1294
0
Немецкий клуб подписал пятого украинского футболиста за последние 3,5 года
ФК Виктория Берлин. Евгений Филипчук

Немецкий футбольный клуб «Виктория» из Берлина объявил о переходе украинского нападающего Евгения Филипчука. Стороны договорились о сотрудничестве на один сезон.

Ранее Филипчук выступал за «Шарлоттенбург», где провел 14 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Стоит отметить, что за последние 3,5 года берлинский коллектив подписал контракт с 5 украинскими футболистами. Кроме Филипчука, на данный момент в составе «Виктории» выступают:

  • экс-форвард «Буковины» U-19 Олег Скакун
  • экс-вратарь ДЮСШ «Металлург» Запорожье Дмитрий Карика
  • защитник «Вердера» Иван Ермачков (играет в аренде)

Кроме того, в сезоне 2023/24 в составе «Виктории» выступал воспитанник «Колоса» Илья Гетьмачук, но он уже покинул клуб. Берлинский коллектив занял 17-е место в турнирной таблице по итогам сезона 2024/25 и вылетел в пятый по силе немецкий дивизион.

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Николай Титюк Источник: Legioners.ua
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