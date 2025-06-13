Эксперт назвал главные проблемные позиции молодежной сборной Украины

Заслуженный тренер Украины, директор Академии львовского «Руха» Владимир Безубяк эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о стартовом поединке сборной Украины на молодежном чемпионате Европы в Словакии, в котором она уступила датчанам – 2:3.

«Были два разных тайма. До перерыва украинцы действовали организованно, часто меняли направления наступления и изрядно досаждали сопернику. Отмечу Ваната, который успевал не только угрожать воротам визави, но и выполнял много черновой работы. Забитый Волошиным гол материализовал территориальное преимущество наших ребят.

Не думаю, что в перерыве тренер Унаи Мельгоса настраивал подопечных действовать от обороны для сохранения победного счета. Видимо, сказался менталитет наших игроков и этой возрастной группы. Датчане оказались хорошо обученными и умело воспользовались изменением в настроении соперника. Хотя даже когда счет стал ничейным, Вьюнник должен был забивать после блестяще разыгранной комбинации, однако промахнулся.

Несмотря на то, что во втором тайме условия уже диктовали датчане, казалось, что украинцы по крайней мере не проиграют. Ведь в последнем спарринге с испанцами перед отъездом в Словакию они показали, что умеют достигать нужного результата. Но на официальном уровне этого не произошло. Видимо, датчане все-таки не наиграли на победу, однако, в отличие от соперника, они не ошибались в ключевые моменты. А у нас несколько позиций – левый фланг обороны, опорная зона – оказались проблемными.

Надеюсь, что эта досадная неудача не выбьет из колеи украинскую сборную. Еще не все потеряно. Если удастся избежать перепадов в игре, после возвращения в строй лидеров – Ярмолюка, Крупского – можно достичь желаемого счета в поединках с финнами и нидерландцами и пробиться в следующий раунд».

Ранее известный эксперт Олег Федорчук рассказал, что ему не понравилось в проигранном украинской сборной матче с датчанами.