Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Бражко подсел». Эксперт – о поражении Украины на Евро-2025
Сборная УКРАИНЫ
13 июня 2025, 12:44 | Обновлено 13 июня 2025, 13:18
549
0

«Бражко подсел». Эксперт – о поражении Украины на Евро-2025

Олег Федорчук увидел, что датчане знали, когда надо добавлять

13 июня 2025, 12:44 | Обновлено 13 июня 2025, 13:18
549
0
«Бражко подсел». Эксперт – о поражении Украины на Евро-2025
Олег Федорчук

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что ему не понравилось в проигранном украинской сборной матче с датчанами – 2:3 на старте молодежного чемпионата Европы в Словакии:

– Прежде всего, игра нашей сборной не произвела целостного впечатления. Были целые отрезки, когда украинцы теряли контроль над ходом событий на футбольном поле. Этим и воспользовались датчане, которые в ключевые моменты добавляли и быстро восстанавливали паритет, а под занавес противостояния получили суперволевую победу. Хотя, я считаю, что более справедливым был бы ничейный итог.

– Что помешало украинцам добиться положительного результата, ведь они дважды вели в счете?

– К сожалению, некоторые позиции у нас оказались проблемными. Датчане нашли уязвимое место - на левом фланге обороны, где действовал Вивчаренко, и именно оттуда преимущественно шла угроза. Во-вторых, Бражко не хватает на два тайма и когда после перерыва он подсел, то начали возникать трудности в опорной зоне. В-третьих, оказалось, что наши не умеют терпеть, когда надо было отстоять забитый гол. Они не знали чем ответить, когда соперник прибавлял в интенсивности. Это немного удивляет, ведь украинской сборной были созданы отличные условия для подготовки и у игроков было время сплотиться. У датчан оказалась длиннее скамейка запасных. Именно футболисты, которые вышли на замену сделали «погоду». Конечно, можно было бы также рассчитывать на положительный итог, если бы наши лучше реализовывали голевые моменты.

– То, что в другом поединке нашей группы между финнами и нидерландцами была зафиксирована боевая ничья, нам на пользу?

– Да, но после неудачи на старте украинцы уже не имеют права на ошибку. Хотя в дальнейшем будет нелегко. Те же финны, с которыми будем играть в следующем туре доказали, что научились находить талантливую молодежь. Немного беспокоит то, что подопечным Унаи Мельгосы надо будет играть на победу первым номером, а у них лучше получается, когда действуют от обороны.

Ранее сообщалось о том, что Руслан Нещерет прокомментировал поражение от Дании.

По теме:
Гол футболиста Динамо номинирован на лучший в первом туре Евро U-21
«Дух команды Реброва живет в них». Реакция фанов на поражение Украины U-21
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Нам не повезло»
Олег Федорчук Украина - Дания сборная Украины по футболу U-21 сборная Дании по футболу U-21 чемпионат Европы по футболу U-21 Владимир Бражко Константин Вивчаренко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
Футбол | 12 июня 2025, 18:30 2
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26

В новом сезоне в Первой лиге Украины будут играть 16 команд

Забарный согласовал условия контракта с ПСЖ. Трансфер все ближе
Футбол | 13 июня 2025, 09:11 8
Забарный согласовал условия контракта с ПСЖ. Трансфер все ближе
Забарный согласовал условия контракта с ПСЖ. Трансфер все ближе

Украинец может стать игроком французского гранда

Ривер Плейт зажжет, а Ювентус провалится. Прогнозы на клубный ЧМ
Футбол | 13.06.2025, 12:34
Ривер Плейт зажжет, а Ювентус провалится. Прогнозы на клубный ЧМ
Ривер Плейт зажжет, а Ювентус провалится. Прогнозы на клубный ЧМ
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Футбол | 13.06.2025, 08:25
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Итальянские клубы пробивают дно глупыми решениями в отношении тренеров
Футбол | 12.06.2025, 12:48
Итальянские клубы пробивают дно глупыми решениями в отношении тренеров
Итальянские клубы пробивают дно глупыми решениями в отношении тренеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Довбика появился сенсационный вариант. Они хотят еще одного украинца
У Довбика появился сенсационный вариант. Они хотят еще одного украинца
11.06.2025, 23:42 3
Футбол
Усик признался, где хочет провести свой последний бой в карьере
Усик признался, где хочет провести свой последний бой в карьере
11.06.2025, 20:54
Бокс
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
13.06.2025, 06:23 7
Футбол
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
12.06.2025, 05:55 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
12.06.2025, 08:53 7
Бокс
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
12.06.2025, 07:38 31
Футбол
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
11.06.2025, 09:03 2
Футбол
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
11.06.2025, 20:17 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем