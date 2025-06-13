Оболонь определилась со спарринг-партнерами на межсезонье

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» начнут подготовку к новому сезону 28 июня – одними из последних среди команд УПЛ. Все тренировочные сборы пройдут на клубной спортивной базе.

По имеющейся информации, в «Оболони» сейчас сосредоточились на поиске помощника нового главного тренера Александра Антоненко, заменившего Сергея Шищенко.

Прилагаются усилия для того, чтобы подготовительный процесс тренерский штаб начал в полном составе. А вот со спарринг-партнерами «пивовары» уже определились.

5 июля они сыграют с ЛНЗ, 8 июля – с «Кудровкой». 11 июля с тернопольской «Нивой» померяются силами двумя составами, как, кстати, и с «Вересом» 19 июля. С «Черноморцем» встретятся 16 июля, а заключительные контрольные матчи проведут с «Эпицентром» и «Полтавой» соответственно 22 и 26 июля.

Ожидается, что по итогам собрания «Оболонь» подпишет 4-5 новичков.

Ранее «Оболонь» продлила контракт с 30-летним форвардом.