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Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 19:09 |
155
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Оболонь определилась со спарринг-партнерами на межсезонье

Киевский клуб выйдет из отпуска 28 июня

13 июня 2025, 19:09 |
155
0
Оболонь определилась со спарринг-партнерами на межсезонье
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Оболонь Киев

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» начнут подготовку к новому сезону 28 июня – одними из последних среди команд УПЛ. Все тренировочные сборы пройдут на клубной спортивной базе.

По имеющейся информации, в «Оболони» сейчас сосредоточились на поиске помощника нового главного тренера Александра Антоненко, заменившего Сергея Шищенко.

Прилагаются усилия для того, чтобы подготовительный процесс тренерский штаб начал в полном составе. А вот со спарринг-партнерами «пивовары» уже определились.

5 июля они сыграют с ЛНЗ, 8 июля – с «Кудровкой». 11 июля с тернопольской «Нивой» померяются силами двумя составами, как, кстати, и с «Вересом» 19 июля. С «Черноморцем» встретятся 16 июля, а заключительные контрольные матчи проведут с «Эпицентром» и «Полтавой» соответственно 22 и 26 июля.

Ожидается, что по итогам собрания «Оболонь» подпишет 4-5 новичков.

Ранее «Оболонь» продлила контракт с 30-летним форвардом.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Александр Антоненко контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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