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Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 14:33 |
228
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с 30-летним форвардом

Сергей Суханов пролонгировал договор еще на один сезон

13 июня 2025, 14:33 |
228
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с 30-летним форвардом
ФК Оболонь. Сергей Суханов

Столичный клуб «Оболонь» официально сообщил о продлении сотрудничества с 30-летним форвардом Сергеем Сухановым.

На официальном сайте клуба указано, что стороны заключили договор еще на один сезон – до лета 2026 года.

Сергей присоединился к составу «пивоваров» зимой 2021 года. На счету Суханова 94 поединка, семь голов и пять ассистов.

Напомним, что в сезоне 2024/25 «Оболонь» финишировала на 11-й позиции, набрав 32 пункта.

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чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Сергей Суханов
Андрей Витренко Источник: ФК Оболонь
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