Украина. Премьер лига13 июня 2025, 14:33 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с 30-летним форвардом
Сергей Суханов пролонгировал договор еще на один сезон
13 июня 2025, 14:33 |
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Столичный клуб «Оболонь» официально сообщил о продлении сотрудничества с 30-летним форвардом Сергеем Сухановым.
На официальном сайте клуба указано, что стороны заключили договор еще на один сезон – до лета 2026 года.
Сергей присоединился к составу «пивоваров» зимой 2021 года. На счету Суханова 94 поединка, семь голов и пять ассистов.
Напомним, что в сезоне 2024/25 «Оболонь» финишировала на 11-й позиции, набрав 32 пункта.
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