ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с 30-летним форвардом

Столичный клуб «Оболонь» официально сообщил о продлении сотрудничества с 30-летним форвардом Сергеем Сухановым.

На официальном сайте клуба указано, что стороны заключили договор еще на один сезон – до лета 2026 года.

Сергей присоединился к составу «пивоваров» зимой 2021 года. На счету Суханова 94 поединка, семь голов и пять ассистов.

Напомним, что в сезоне 2024/25 «Оболонь» финишировала на 11-й позиции, набрав 32 пункта.