ПСЖ подготовил крупный трансфер украинца. Стала известна сумма предложения

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

По информации французских СМИ, «ПСЖ» в ближайшее 48 часов отправит «Борнмуту» официальное предложение – 50 миллионов евро (42 млн сразу и 8 в виде бонусов). Ожидается, что «Борнмут» откажется от предложения и в ответ запросит 70 миллионов.

Забарный четко настроен переехать в Париж и играть вместе с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.