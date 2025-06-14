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  4. ПСЖ подготовил крупный трансфер украинца. Стала известна сумма предложения
Франция
14 июня 2025, 03:48 |
253
2

ПСЖ подготовил крупный трансфер украинца. Стала известна сумма предложения

Илья Забарный хочет играть за «ПСЖ»

14 июня 2025, 03:48 |
253
2
ПСЖ подготовил крупный трансфер украинца. Стала известна сумма предложения
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

По информации французских СМИ, «ПСЖ» в ближайшее 48 часов отправит «Борнмуту» официальное предложение – 50 миллионов евро (42 млн сразу и 8 в виде бонусов). Ожидается, что «Борнмут» откажется от предложения и в ответ запросит 70 миллионов.

Забарный четко настроен переехать в Париж и играть вместе с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Динамо Киев трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Милош Керкез
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Штандартенфюрер
Забавный чётко дал понять, что этот трансфер для него зашкварный, ну он настроен играть в одной команде с русачком🤭 И дружить семьями с сафроновым☝️ 
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+2
Перший Серед Рівних
Заради жирної зарплати уже і росіянин не така вже й проблема, да Ілля? 
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0
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