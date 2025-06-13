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Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 18:42 |
1612
21

Металлист 1925 определился с ареной, где будет проводить матчи Премьер-лиги

Харьковский клуб намерен играть в Житомире на стадионе «Центральный»

13 июня 2025, 18:42 |
1612
21
Металлист 1925 определился с ареной, где будет проводить матчи Премьер-лиги
ФК Полесье Житомир

Харьковский «Металлист 1925» определился с ареной, на которой будет проводить свои домашние матчи в сезоне 2025/26 Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, новичок элитного дивизиона будет играть в Житомире на стадионе «Центральный». Представители харьковского коллектива провели успешные переговоры с руководством «Полесья» и близки к итоговому соглашению.

В предыдущем сезоне «Металлист 1925» играл на киевской арене «Левый Берег», однако после конфликта с одноименным клубом пришлось искать новое место для домашних поединков.

По итогам кампании 2024/25, харьковский клуб занял третье место в Первой лиге и попал в стыковые матчи, где сумел одолеть «Левый Берег» (1:0, 1:0).

Ранее сообщалось, что новичок Премьер-лиги намерен усилить свой состав двумя защитниками.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Полесье Житомир стадионы Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 21
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Майор Сиськотряс
Но можно было и в Полтаве, там. харьковчан больше, на зло Пум очке дур очке ☝️
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+2
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Майор Сиськотряс
Люди в Житомире будут ходить на Металлист 1925, а не Днолесье ☝️
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+1
AK.228
Валентина лишнехромосомная опять пропустила уколы
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0
Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Валенька Ак228 вместе с Ефрейторской подстилкой опять свои ЛГБТ игры начали. Сержу Палкину опять досталось. Видно конкурент из по ЛГБТ группе Шлюхты Ни намека на ответ про СКМ Лимитед, ни Пятов фото с террористами, ни осуждения террориста Тимощука, нет и близко. Ну это их философия.
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0
Boodya
Треба було в Миная стадіон забрати, може б хоч до стандартів його довели.
Показали б, як це, стадіону чесно атестацію пройти
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0
Штандартенфюрер
Валюха лишнехромосомная (раньше был серж), ты уже готова вылизывать👅 забавному, когда он будет делать обнимашки с сафроновым? ☝️
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0
AK.228
Валентина-бесовщина , на месте))
Валь, ты как!?
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0
Перший Серед Рівних
Чекаємо під час очної зустрічі з Поліссям від харківських вболівальників великого банеру з надписом: "Полісся - клуб під**асів" на стадіоні житомирян.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
Молодець Лівий Берег що вигнав цих нікчем.
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-1
Pavel_i_C0
Харьок отримав під зад та побіг з Києва. І все через своїх неадекватних, матюкливих, расіянскагаварящіх вболівальників
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-1
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Dimon_ua
Керівництво Лівого Берега надало мастер-класс, як втратити непоганий пасивний дохід на рівному місці)) Великі дяді образились на купку школярів. Чи може справжня причина була в чьомусь іншому?? Вчиться програвати, шановні
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-2
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AK.228
Так еще и лучше 
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-2
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