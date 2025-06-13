Металлист 1925 определился с ареной, где будет проводить матчи Премьер-лиги

Харьковский «Металлист 1925» определился с ареной, на которой будет проводить свои домашние матчи в сезоне 2025/26 Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, новичок элитного дивизиона будет играть в Житомире на стадионе «Центральный». Представители харьковского коллектива провели успешные переговоры с руководством «Полесья» и близки к итоговому соглашению.

В предыдущем сезоне «Металлист 1925» играл на киевской арене «Левый Берег», однако после конфликта с одноименным клубом пришлось искать новое место для домашних поединков.

По итогам кампании 2024/25, харьковский клуб занял третье место в Первой лиге и попал в стыковые матчи, где сумел одолеть «Левый Берег» (1:0, 1:0).

Ранее сообщалось, что новичок Премьер-лиги намерен усилить свой состав двумя защитниками.