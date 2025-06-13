Украина. Премьер лига13 июня 2025, 13:59 | Обновлено 13 июня 2025, 14:04
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Металлист 1925 подписывает двух защитников. Известны суммы трансферов
Павлюк и Мартынюк обойдутся в 2+ миллиона долларов
13 июня 2025, 13:59 | Обновлено 13 июня 2025, 14:04
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Металлист 1925 в ближайшее время объявит о переходе двух игроков обороны – центрального защитника Ворсклы Евгения Павлюка и левого защитника Александрии и сборной Украины Александра Мартынюка.
Полтавский клуб получит за своего игрока 600 тысяч долларов, а Александрия заработает 1,5 миллиона долларов.
22-летний Павлюк в минувшем сезоне провел 21 матч и забил 1 гол. У 23-летнего Мартынюка 30 матчей и 2 результативные передачи.
Мартынюк на минувшей неделе дебютировал в составе сборной Украины.
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в защите: Крупский, Салюк, Павлюк, Мартынюк.
опорник Калюжный. На флангах Ари и Рашица.
очень хороший состав. Но выше все грустно. Нет ни хорошего бокс ту бокс, ни диспетчера, ни форварда.