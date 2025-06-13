Металлист 1925 подписывает двух защитников. Известны суммы трансферов

Металлист 1925 в ближайшее время объявит о переходе двух игроков обороны – центрального защитника Ворсклы Евгения Павлюка и левого защитника Александрии и сборной Украины Александра Мартынюка.

Полтавский клуб получит за своего игрока 600 тысяч долларов, а Александрия заработает 1,5 миллиона долларов.

22-летний Павлюк в минувшем сезоне провел 21 матч и забил 1 гол. У 23-летнего Мартынюка 30 матчей и 2 результативные передачи.

Мартынюк на минувшей неделе дебютировал в составе сборной Украины.