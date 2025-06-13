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  4. «Лучший аргентинский игрок мира». Реакция фанов на трансфер Мастантуоно
Аргентина
13 июня 2025, 19:06 |
488
0

«Лучший аргентинский игрок мира». Реакция фанов на трансфер Мастантуоно

Королевский клуб подписал атакующего полузащитника Ривер Плейта

13 июня 2025, 19:06 |
488
0
«Лучший аргентинский игрок мира». Реакция фанов на трансфер Мастантуоно
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Мадридский «Реал» официально объявил о переходе игрока аргентинского «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно. 17-летний игрок подписал контракт на шесть лет.

Франко Мастантуоно присоединиться к «Реалу» 14 августа. Трансфер обошелся мадридскому клубу в 45 миллионов евро. «Реал» активироыал прописанную в контракте футболиста клаусулу.

Мастантуоно уже дебютировал в национальной сборной Аргентины 5 июня. Франко стал самым молодым футболистом в истории сборной.

Болельщики «Реала» уже называют Мастантуоно лучшим аргентинским игроком. Не могут же они отметить Лионеля Месси, игравшего в «Барселоне».

Pedro B.Donoso: Отличный трансфер. Какой талант для атаки!

LaLigaEnNúmeros: Надеюсь, в будущем я прочту статью «Франко дарит Мадриду Лигу».

Belén: Какой из нынешних игроков «Реала» уйдет на скамейку запасных, чтобы, например, вышел Мастантуоно?

VikingoBlanco: Лучший аргентинский игрок мира будет играть за Мадрид. Добро пожаловать, Мастантуоно.

𝐃𝐙: Франко уже второй величайший аргентинский игрок после Альфредо Ди Стефано.

Ceci: Тот факт, что они подписали контракт с парнем, который находится в «профессиональной элите» всего год, меня немного шокирует.

GÓMEZ: Здесь все говорят, что он игрок века или что он ужасен, а реальность такова, что за исключением аргентинцев, никто не видел больше нескольких видео с лучшими моментами, ха-ха-ха (и я в том числе).

Subcomandate Marcos: 17-летний Ламин Ямал заставил «Реал» потратить 300 миллионов на трансферы.

Sema İsmayılzade: Все знают, что они подписали его, чтобы он не перешёл в ПСЖ, точно так же, как они подписали Арду, чтобы он не перешёл в Барселону.

Dubaif: Если на футболке будет написано Франко, это будет самая популярная футболка в истории футбола.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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