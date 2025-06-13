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Испания
13 июня 2025, 19:06 |
374
0

У Барселоны проблемы. Придется брать кредит, чтобы приобрести футболиста

«Эспаньол» ждет 25 млн евро за переход голкипера Жоана Гарсии

13 июня 2025, 19:06 |
374
0
У Барселоны проблемы. Придется брать кредит, чтобы приобрести футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Гарсия

Испанская «Барселона» столкнулась с проблемами при оформлении перехода голкипера «Эспаньола» Жоана Гарсии.

24-летний футболист договорился с «блаугранас» о переходе и согласовал условия личного контракта. В соглашении испанского вратаря прописана клаусула, которая составляет 25 млн евро и которая будет активирована.

«Эспаньол» сообщил, что не будет вести никаких переговоров о трансфере Гарсии и ждет всю необходимую сумму полностью. Именно с этим возникли проблемы – «Барселона» не имеет на данный момент таких денег и пытается найти дополнительные финансы как можно скорее.

Чемпионам Испании нужно продать кого-то из своих футболистов, чтобы оформить трансфер Гарсии, но более вероятным является другой вариант – клуб возьмет кредит в размере 25 млн евро.

В сезоне 2024/25 голкипер провел 38 матчей в чемпионате, в которых пропустил 51 гол. В восьми случаях Жоан сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Барселона Эспаньол Жоан Гарсия трансферы трансферы Ла Лиги финансы
Николай Титюк Источник: Marca
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