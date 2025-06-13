Большая потеря. Александрия продает лучшего бомбардира в клуб УПЛ
Филиппов близок к переходу в ЛНЗ
Александрия близка к потере лучшего бомбардира команды в минувшем чемпионате – клуб принял предложение ЛНЗ о приобретении форварда Александра Филиппова.
О сумме трансфера информации нет, но контракт игрока рассчитан еще на один сезон.
В минувшем чемпионате 32-летний Филиппов забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи, а Александрия неожиданно финишировала на второй позиции УПЛ.
Летом клуб уже потерял тренера Руслана Ротаня и еще не назначил нового наставника.
ЛНЗ попрощался с тренером Романом Григорчуком и назначил Виталия Пономарева.
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