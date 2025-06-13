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  4. Большая потеря. Александрия продает лучшего бомбардира в клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 15:59 | Обновлено 13 июня 2025, 16:28
1780
5

Большая потеря. Александрия продает лучшего бомбардира в клуб УПЛ

Филиппов близок к переходу в ЛНЗ

13 июня 2025, 15:59 | Обновлено 13 июня 2025, 16:28
1780
5
Большая потеря. Александрия продает лучшего бомбардира в клуб УПЛ
ФК Александрия. Александр Филиппов

Александрия близка к потере лучшего бомбардира команды в минувшем чемпионате – клуб принял предложение ЛНЗ о приобретении форварда Александра Филиппова.

О сумме трансфера информации нет, но контракт игрока рассчитан еще на один сезон.

В минувшем чемпионате 32-летний Филиппов забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи, а Александрия неожиданно финишировала на второй позиции УПЛ.

Летом клуб уже потерял тренера Руслана Ротаня и еще не назначил нового наставника.

ЛНЗ попрощался с тренером Романом Григорчуком и назначил Виталия Пономарева.

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Александр Филиппов Александрия ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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Dfs2262ar
Вот зачем этот клуб пускать в еврокубки? Чтобы сразу минус один?
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+1
Remark
Олександрія підсилюється перед єврокубками по всім позиціям. Так тримати.
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+1
Gargantua81
глупый трансфер, тогда бы уже Степанюка вон бесплатно взяли
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0
Lulinnha
Смена тренера была самым лучшим делом. А то гастролер Григорчук спустил бы в Первую лигу в новом сезоне. 
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-2
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