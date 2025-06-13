Большая потеря. Александрия продает лучшего бомбардира в клуб УПЛ

Александрия близка к потере лучшего бомбардира команды в минувшем чемпионате – клуб принял предложение ЛНЗ о приобретении форварда Александра Филиппова.

О сумме трансфера информации нет, но контракт игрока рассчитан еще на один сезон.

В минувшем чемпионате 32-летний Филиппов забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи, а Александрия неожиданно финишировала на второй позиции УПЛ.

Летом клуб уже потерял тренера Руслана Ротаня и еще не назначил нового наставника.

ЛНЗ попрощался с тренером Романом Григорчуком и назначил Виталия Пономарева.