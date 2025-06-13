Известно, сколько Тудор будет зарабатывать в Ювентусе по новому контракту
Туринский клуб планирует продлить контракт со специалистом до 2027 года
47-летний хорватский специалист Игорь Тудор в ближайшее время продлит контракт с «Ювентусом».
Соглашение будет рассчитано на два сезона с вероятной пролонгацией еще на год.
Как сообщил инсайдер Николо Скирра «Ювентус» предложил Тудору 2,4 миллиона в год.
Игорь Тудор присоединился к команде в марте 2025 года. Команда Тудора в 9 матчах уступила только один раз.
Также на счету «Ювентуса» при руководстве хорвата 5 побед и 3 ничьи.
В итоге «Ювентус» занял четвертое место в Серии А и квалифицировался в Лигу чемпионов.
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