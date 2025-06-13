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Италия
13 июня 2025, 15:05 |
375
0

Известно, сколько Тудор будет зарабатывать в Ювентусе по новому контракту

Туринский клуб планирует продлить контракт со специалистом до 2027 года

13 июня 2025, 15:05 |
375
0
Известно, сколько Тудор будет зарабатывать в Ювентусе по новому контракту
Getty Images/Global Images Ukraine

47-летний хорватский специалист Игорь Тудор в ближайшее время продлит контракт с «Ювентусом».

Соглашение будет рассчитано на два сезона с вероятной пролонгацией еще на год.

Как сообщил инсайдер Николо Скирра «Ювентус» предложил Тудору 2,4 миллиона в год.

Игорь Тудор присоединился к команде в марте 2025 года. Команда Тудора в 9 матчах уступила только один раз.

Также на счету «Ювентуса» при руководстве хорвата 5 побед и 3 ничьи.

В итоге «Ювентус» занял четвертое место в Серии А и квалифицировался в Лигу чемпионов.

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу продление контракта Игор Тудор Николо Скира
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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