Ювентус определился с будущим Тудора на несколько сезонов вперед

47-летний хорватский специалист Игорь Тудор продолжит работать с «Ювентусом» в течение следующих двух сезонов.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Тудор подпишет контракт до лета 2027 с возможностью пролонгации еще на год.

Ранее генеральный директор клуба Дамьен Комолли подтвердил, что клуб продолжит сотрудничество с Тудором.

Хорват возглавил «Ювентус» в марте 2025 года. С этого времени команда сыграла 9 матчей: в пяти победила, трижды сыграла вничью, а один матч завершился поражением.