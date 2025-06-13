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  4. Ювентус определился с будущим Тудора на несколько сезонов вперед
Италия
13 июня 2025, 02:12 | Обновлено 13 июня 2025, 02:49
21
0

Ювентус определился с будущим Тудора на несколько сезонов вперед

Главный тренер будет работать в Турине по меньшей мере до 2027 года

13 июня 2025, 02:12 | Обновлено 13 июня 2025, 02:49
21
0
Ювентус определился с будущим Тудора на несколько сезонов вперед
Getty Images/Global Images Ukraine

47-летний хорватский специалист Игорь Тудор продолжит работать с «Ювентусом» в течение следующих двух сезонов.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Тудор подпишет контракт до лета 2027 с возможностью пролонгации еще на год.

Ранее генеральный директор клуба Дамьен Комолли подтвердил, что клуб продолжит сотрудничество с Тудором.

Хорват возглавил «Ювентус» в марте 2025 года. С этого времени команда сыграла 9 матчей: в пяти победила, трижды сыграла вничью, а один матч завершился поражением.

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу продление контракта Игор Тудор Фабрицио Романо
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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