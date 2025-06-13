Ювентус определился с будущим Тудора на несколько сезонов вперед
Главный тренер будет работать в Турине по меньшей мере до 2027 года
47-летний хорватский специалист Игорь Тудор продолжит работать с «Ювентусом» в течение следующих двух сезонов.
Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, Тудор подпишет контракт до лета 2027 с возможностью пролонгации еще на год.
Ранее генеральный директор клуба Дамьен Комолли подтвердил, что клуб продолжит сотрудничество с Тудором.
Хорват возглавил «Ювентус» в марте 2025 года. С этого времени команда сыграла 9 матчей: в пяти победила, трижды сыграла вничью, а один матч завершился поражением.
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