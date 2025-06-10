ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус определился с тренером на следующий сезон

Хорватский футбольный специалист Игорь Тудор останется главным тренером туринского «Ювентуса» на следующий сезон. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор клуба Дамьен Комолли.

Игорь Тудор возглавил «старую синьорю» в конце марта 2025 года, сменив на посту главного тренера Тиаго Мотту. За 9 матчей во главе туринцев Игорь одержал 5 побед, трижды сыграл вничью и только 1 раз проиграл.

Сезон Серии А 2024/25 «Ювентус» завершил на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 70 очков в 38 матчах чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может возглавить Стефано Пиоли.