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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус определился с тренером на следующий сезон
Италия
10 июня 2025, 12:57 |
960
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус определился с тренером на следующий сезон

Команду продолжит возглавлять Игор Тудор

10 июня 2025, 12:57 |
960
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус определился с тренером на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Хорватский футбольный специалист Игорь Тудор останется главным тренером туринского «Ювентуса» на следующий сезон. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор клуба Дамьен Комолли.

Игорь Тудор возглавил «старую синьорю» в конце марта 2025 года, сменив на посту главного тренера Тиаго Мотту. За 9 матчей во главе туринцев Игорь одержал 5 побед, трижды сыграл вничью и только 1 раз проиграл.

Сезон Серии А 2024/25 «Ювентус» завершил на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 70 очков в 38 матчах чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может возглавить Стефано Пиоли.

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Игор Тудор Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу продление контракта Дамьен Комолли
Дмитрий Вус Источник: ФК Ювентус
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