Три клуба УПЛ ведут борьбу за форварда-легионера

В последние годы в украинском футболе все чаще возникает спрос на легионеров из Косово. Похоже, что не будет исключением и текущее межсезонье. Как стало известно Sport.ua, очередным футболистом из этой страны в УПЛ может стать 22-летний форвард Ардит Тахири. Он является игроком молодежной сборной Косово, в расположение которой регулярно вызывается ее тренерским штабом.

Сезон-2024/25 Тахири провел в футболке косовского КФ Ллапи. За этот клуб он сыграл 33 матча, в которых забил 16 мячей и сделал три результативных передачи.

Нападающим интересуется черкасский ЛНЗ, в составе которого уже двое косоваров – защитник Айдин Салиху и полузащитник Мухаррем Яшари.

Кроме ЛНЗ интерес к Тахире проявляют также Колос и Металлист 1925.