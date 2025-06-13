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Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 14:16 | Обновлено 13 июня 2025, 14:28
1243
0

Три клуба УПЛ ведут борьбу за форварда-легионера

Тахири может пополнить состав одной из украинских команд

13 июня 2025, 14:16 | Обновлено 13 июня 2025, 14:28
1243
0
Три клуба УПЛ ведут борьбу за форварда-легионера
Twitter. Ардит Тахири

В последние годы в украинском футболе все чаще возникает спрос на легионеров из Косово. Похоже, что не будет исключением и текущее межсезонье. Как стало известно Sport.ua, очередным футболистом из этой страны в УПЛ может стать 22-летний форвард Ардит Тахири. Он является игроком молодежной сборной Косово, в расположение которой регулярно вызывается ее тренерским штабом.

Сезон-2024/25 Тахири провел в футболке косовского КФ Ллапи. За этот клуб он сыграл 33 матча, в которых забил 16 мячей и сделал три результативных передачи.

Нападающим интересуется черкасский ЛНЗ, в составе которого уже двое косоваров – защитник Айдин Салиху и полузащитник Мухаррем Яшари.

Кроме ЛНЗ интерес к Тахире проявляют также Колос и Металлист 1925.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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