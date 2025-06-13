Уход Зинченко – не проблема. Арсенал работает над трансфером игрока Аякса

Лондонский «Арсенал» проявляет предметный интерес к Йоррелу Хато – левому защитнику сборной Нидерландов и «Аякса».

Руководство английского клуба удовлетворено прогрессом молодого игрока, поэтому «Арсенал» уже пообщался с «Аяксом» по трансферу 19-летнего футболиста.

Интересно, что в случае трансфера Хато займет место Александра Зинченко, который может перебраться в «Милан» этим летом.

В свои 19 год Йоррел отыграл 111 поединков за «Аякс». На счету защитника четыре гола и девять ассистов. Кроме того, Хато в 2023 году дебютировал за национальную сборную Нидерландов. Пока что защитнику удалось провести шесть матчей за сборную.