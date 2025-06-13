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Англия
13 июня 2025, 14:18 | Обновлено 13 июня 2025, 14:43
500
2

Уход Зинченко – не проблема. Арсенал работает над трансфером игрока Аякса

19-летний Йоррел Хато может оказаться в АПЛ

13 июня 2025, 14:18 | Обновлено 13 июня 2025, 14:43
500
2
Уход Зинченко – не проблема. Арсенал работает над трансфером игрока Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоррел Хато

Лондонский «Арсенал» проявляет предметный интерес к Йоррелу Хато – левому защитнику сборной Нидерландов и «Аякса».

Руководство английского клуба удовлетворено прогрессом молодого игрока, поэтому «Арсенал» уже пообщался с «Аяксом» по трансферу 19-летнего футболиста.

Интересно, что в случае трансфера Хато займет место Александра Зинченко, который может перебраться в «Милан» этим летом.

В свои 19 год Йоррел отыграл 111 поединков за «Аякс». На счету защитника четыре гола и девять ассистов. Кроме того, Хато в 2023 году дебютировал за национальную сборную Нидерландов. Пока что защитнику удалось провести шесть матчей за сборную.

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Йоррел Хато Аякс Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу чемпионат Нидерландов по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Александр Зинченко
Андрей Витренко Источник: Daily Mail
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Комментарии 2
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Vovan78
Арсенал у своєму репертуарі. У клубі немає вже три роки хорошого нападника, а вони займаються хернею, то півзахисників купують, тепер захисників міняють, а основна проблема залишається. Коли всі топи АПЛ почали кардинальні підселення своїх складів Арсенал чухає зад.
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