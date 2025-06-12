Реал готовит 3 трансфера на выход. Среди них – звезда атаки

Мадридский «Реал» намерен попрощаться с тремя игроками в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд работает над трансферами на выход следующих футболистов:

Родриго: бразилец хочет выступать на левом фланге атаки, где место занято Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором. «Арсенал» и «Манчестер Сити» следят за ситуацией вкруг игрока.

Давид Алаба: почти весь прошлый сезон австриец пропустил из-за травмы, а когда играл, то вызывал много вопросов. К Клубы Саудовской Аравии следят за игроком, также может прийти предложение из MLS.

Фран Гарсия: по игроку сделали предложения «Борнмут» и итальянские клубы. В Мадриде заинтересованы в продаже за сумму от 15 до 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес обратился к Тренту после перехода англичанина в «Реал».