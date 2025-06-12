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  4. Реал готовит 3 трансфера на выход. Среди них – звезда атаки
Испания
12 июня 2025, 21:43 |
774
0

Реал готовит 3 трансфера на выход. Среди них – звезда атаки

«Сливочные» намерены попрощаться с Давидом Алабой, Франом Гарсией и Родриго

12 июня 2025, 21:43 |
774
0
Реал готовит 3 трансфера на выход. Среди них – звезда атаки
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» намерен попрощаться с тремя игроками в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд работает над трансферами на выход следующих футболистов:

  • Родриго: бразилец хочет выступать на левом фланге атаки, где место занято Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором. «Арсенал» и «Манчестер Сити» следят за ситуацией вкруг игрока.
  • Давид Алаба: почти весь прошлый сезон австриец пропустил из-за травмы, а когда играл, то вызывал много вопросов. К Клубы Саудовской Аравии следят за игроком, также может прийти предложение из MLS.
  • Фран Гарсия: по игроку сделали предложения «Борнмут» и итальянские клубы. В Мадриде заинтересованы в продаже за сумму от 15 до 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес обратился к Тренту после перехода англичанина в «Реал».

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Реал Мадрид Давид Алаба Родриго Гоес Фран Гарсия трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Манчестер Сити Арсенал Лондон Борнмут трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу Major League Soccer (MLS)
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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