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Испания
12 июня 2025, 16:31 | Обновлено 12 июня 2025, 17:11
522
0

Флорентино Перес обратился к Тренту после перехода англичанина в Реал

Президент «сливочных» доволен переходом Трента Александера-Арнольда в «Реал»

12 июня 2025, 16:31 | Обновлено 12 июня 2025, 17:11
522
0
Флорентино Перес обратился к Тренту после перехода англичанина в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился эмоциями от трансфера английского защитника Трента Александера-Арнольда в расположение «сливочных».

«Уважаемый Трент, добро пожаловать в «Реал». Сегодня мы принимаем в нашу семью одного из лучших фланговых защитников мира, легенду «Ливерпуля» и выигравшего все футболиста. Теперь ты хочешь писать историю уже в белом цвете, и мы благодарны за то, что ты выбрал именно «Реал».

Ты мог остаться в таком большом клубе, как Ливерпуль, или перейти в другие топ-команды, но выбрал нас. Это говорит о твоем желании добиваться большего именно здесь.

Тебя ждет «Бернабеу» — место, где рождаются незабываемые эмоции. Здесь ты найдешь не просто партнеров, а новую футбольную семью. В частности, твоего друга Джуда Беллингема. Вместе вы станете частью нового вызова – борьбы за победу на Клубном чемпионате мира», – сказал Перес.

В составе Ливерпуля Трент Александер-Арнольд провел 354 матча, забил 23 гола, отдал 92 ассиста и выиграл 9 титулов, из которых 1 Лига чемпионов и 2 АПЛ.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Флорентино Перес Трент Александер-Арнольд Ла Лига трансферы Реал Мадрид трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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