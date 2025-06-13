Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборную Украины нужно похвалить за эту игру»

12 июня состоялся матч первого тура чемпионата Европы U-21, в котором встретились сборные Украины и Дании. Подопечные Унаи Мельгосы не сумели одолеть соперника и проиграли со счетом 2:3.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал итоговый результат «сине-желтой» команды:

– Вообще команда старалась, хочу ее похвалить за эту игру. Если в следующем матче Украина будет с такой же самоотдачей играть, то есть шансы пройти дальше.

– Многие специалисты говорили, что ключевой на Евро-2025 для Украины будет именно первая игра с Данией. Какие теперь перспективы у команды Мельгосы перед следующими поединками с Финляндией и Нидерландами?

– Повторюсь, если мы будем играть в следующих матчах с таким же желанием и самоотдачей, то шансы на выход из группы у нас есть. Правда, я не до конца понимаю уровень молодежной сборной Финляндии, а вот нидерландцы всегда серьезный соперник на таких турнирах.

Надо, чтобы наши игроки отошли от этого матча, восстановились после игры. Также команду должны усилить футболисты, которые не играли с первых минут – Ярмолюк, Михавко, Велетень. Но тренерам виднее, кто должен играть, – рассказал Маркевич.