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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборную Украины нужно похвалить за эту игру»
Молодежные турниры
13 июня 2025, 20:38 |
503
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборную Украины нужно похвалить за эту игру»

Именитый тренер прокомментировал поражение от Дании U-21 на молодежном Евро

13 июня 2025, 20:38 |
503
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборную Украины нужно похвалить за эту игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

12 июня состоялся матч первого тура чемпионата Европы U-21, в котором встретились сборные Украины и Дании. Подопечные Унаи Мельгосы не сумели одолеть соперника и проиграли со счетом 2:3.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал итоговый результат «сине-желтой» команды:

– Вообще команда старалась, хочу ее похвалить за эту игру. Если в следующем матче Украина будет с такой же самоотдачей играть, то есть шансы пройти дальше.

– Многие специалисты говорили, что ключевой на Евро-2025 для Украины будет именно первая игра с Данией. Какие теперь перспективы у команды Мельгосы перед следующими поединками с Финляндией и Нидерландами?

– Повторюсь, если мы будем играть в следующих матчах с таким же желанием и самоотдачей, то шансы на выход из группы у нас есть. Правда, я не до конца понимаю уровень молодежной сборной Финляндии, а вот нидерландцы всегда серьезный соперник на таких турнирах.

Надо, чтобы наши игроки отошли от этого матча, восстановились после игры. Также команду должны усилить футболисты, которые не играли с первых минут – Ярмолюк, Михавко, Велетень. Но тренерам виднее, кто должен играть, – рассказал Маркевич.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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