«Наша молодежь не готова физически». Леоненко – о поражении сборной Украины

12 июня состоялся матч первого тура чемпионата Европы U-21, в котором встретились сборные Украины и Дании. Подопечные Унаи Мельгосы не сумели одолеть соперника и проиграли со счетом 2:3.

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о результате молодежной команды Украины:

«Первый тайм был равным, Украина даже выглядела лучше. А во втором наша команда почему-то остановилась, а датчане продолжили играть на своем уровне. Игра была ничейной, но мы умудрились проиграть. Дания неожиданно для себя выиграла.

Я так понял, что игроки физически не готовы, а может кто-то подумал, что мы уже всех победили. Мы всегда себя фаворитами считаем. Это как раньше Англия: всегда считалась фаворитом, но неожиданно вылетала.

Меня удивляет, почему наша молодежь физически не готова. Хорошо, что Биба и Бессонов этого не слышат. Но я в 21 год четыре игры подряд мог сыграть», – сказал Леоненко.