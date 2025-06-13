Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Наша молодежь не готова физически». Леоненко – о поражении сборной Украины
Молодежные турниры
13 июня 2025, 20:10 |
626
0

«Наша молодежь не готова физически». Леоненко – о поражении сборной Украины

Бывший футболист киевского «Динамо» прокомментировал поражение от Дании U-21

13 июня 2025, 20:10 |
626
0
«Наша молодежь не готова физически». Леоненко – о поражении сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine.

12 июня состоялся матч первого тура чемпионата Европы U-21, в котором встретились сборные Украины и Дании. Подопечные Унаи Мельгосы не сумели одолеть соперника и проиграли со счетом 2:3.

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о результате молодежной команды Украины:

«Первый тайм был равным, Украина даже выглядела лучше. А во втором наша команда почему-то остановилась, а датчане продолжили играть на своем уровне. Игра была ничейной, но мы умудрились проиграть. Дания неожиданно для себя выиграла.

Я так понял, что игроки физически не готовы, а может кто-то подумал, что мы уже всех победили. Мы всегда себя фаворитами считаем. Это как раньше Англия: всегда считалась фаворитом, но неожиданно вылетала.

Меня удивляет, почему наша молодежь физически не готова. Хорошо, что Биба и Бессонов этого не слышат. Но я в 21 год четыре игры подряд мог сыграть», – сказал Леоненко.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборную Украины нужно похвалить за эту игру»
Эксперт назвал главные проблемные позиции молодежной сборной Украины
Украина U-21 хорошо сыграла с Данией, но ей все-таки не хватало главного…
Евро-2025 U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Дании по футболу U-21 Украина - Дания Унаи Мельгоса Виктор Леоненко
Николай Титюк Источник: BLIK
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Футбол | 13 июня 2025, 20:26 0
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе

«Ревера 1908» заняла девятое место в группе А по итогам сезона 2024/25

Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Футбол | 13 июня 2025, 06:23 8
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет

Украина уступила Дании, а Нидерланды спасли игру против Финляндии

Металлист 1925 определился с ареной, где будет проводить матчи Премьер-лиги
Футбол | 13.06.2025, 18:42
Металлист 1925 определился с ареной, где будет проводить матчи Премьер-лиги
Металлист 1925 определился с ареной, где будет проводить матчи Премьер-лиги
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Бокс | 13.06.2025, 04:24
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Дании U21
Футбол | 12.06.2025, 21:16
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Дании U21
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Дании U21
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
12.06.2025, 05:55 1
Бокс
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
13.06.2025, 08:25 5
Футбол
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
12.06.2025, 08:08 3
Бокс
У Довбика появился сенсационный вариант. Они хотят еще одного украинца
У Довбика появился сенсационный вариант. Они хотят еще одного украинца
11.06.2025, 23:42 3
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
12.06.2025, 08:53 7
Бокс
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
12.06.2025, 07:26 1
Футбол
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
13.06.2025, 07:07 2
Теннис
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
12.06.2025, 09:33 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем