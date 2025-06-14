Йожеф САБО: «Это главная проблема сборной Украины»

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо высказался о главной проблеме сборной Украины по футболу.

«Надоели эти журналистские разговоры. Реброву вообще нужно сказать спасибо за то, что он приехал в Украину и работает с нашей сборной. Он мог бы спокойно тренировать за границей. Проблема сборной не в тренере, а в том, что сегодня у нас нет футболистов», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил решение Ротаня присоединиться к «Полесью».