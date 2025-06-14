Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Как Мельгоса мог так поступить? Все просто сломалось»
Сборная УКРАИНЫ
14 июня 2025, 02:14 |
245
0

Йожеф САБО: «Как Мельгоса мог так поступить? Все просто сломалось»

Известный тренер о решении не выпускать Егора Ярмолюка в старте

14 июня 2025, 02:14 |
245
0
Йожеф САБО: «Как Мельгоса мог так поступить? Все просто сломалось»
УАФ. Йожеф Сабо

В четверг, 12 июня, сборная Украины U-21 провела первый матч на молодежном чемпионате Европы. Команда Унаи Мельгосы встречалась со сборной Дании U-21 и потерпела поражение со счетом 2:3.

После завершения матча о тренерских решениях Унаи Мельгосы высказался известный украинский тренер Йожеф Сабо.

– Почему Мельгоса выпустил в старте много запасных Динамо – Рубчинского, Волошина, Брагару, Вивчаренко, но оставил в запасе игрока АПЛ Ярмолюка? Неужели дело в травме, которую он получил довольно давно?

– Не знаю, почему так. Это решение тренера. Но я считаю, что не нужно было этого делать. Как можно было оставить в запасе Ярмолюка, который играет в основе клуба АПЛ? Наши замены также не усилили игру. Мы имели преимущество в первом тайме, а потом все сломалось.

По теме:
Маркевич посоветовал Реброву обратить внимание на четырех футболистов U-21
МЕЛЬГОСА: «Результатом разочарован, сборная не заслуживала поражения»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборную Украины нужно похвалить за эту игру»
Йожеф Сабо сборная Дании по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Украина - Дания Евро-2025 U-21
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины потерпела разгромное поражение в Золотой Евролиге от Швеции
Волейбол | 13 июня 2025, 21:35 10
Сборная Украины потерпела разгромное поражение в Золотой Евролиге от Швеции
Сборная Украины потерпела разгромное поражение в Золотой Евролиге от Швеции

Украинки впервые проиграли на волейбольном турнире

Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот подонок забил 200 голов»
Футбол | 14 июня 2025, 01:37 0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот подонок забил 200 голов»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Этот подонок забил 200 голов»

Испанский тренер – о Серхио Агуэро

Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Бокс | 13.06.2025, 04:24
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Бокс | 13.06.2025, 07:46
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Теннис | 13.06.2025, 07:07
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО: «Я был удивлен этим игроком Реала на тренировке»
Хаби АЛОНСО: «Я был удивлен этим игроком Реала на тренировке»
13.06.2025, 01:56 1
Футбол
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
12.06.2025, 00:40 2
Футбол
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
12.06.2025, 07:38 33
Футбол
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
13.06.2025, 06:23 8
Футбол
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
12.06.2025, 20:58 152
Футбол
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
12.06.2025, 18:30 3
Футбол
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
12.06.2025, 08:08 5
Бокс
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
12.06.2025, 05:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем