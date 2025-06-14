Йожеф САБО: «Как Мельгоса мог так поступить? Все просто сломалось»

В четверг, 12 июня, сборная Украины U-21 провела первый матч на молодежном чемпионате Европы. Команда Унаи Мельгосы встречалась со сборной Дании U-21 и потерпела поражение со счетом 2:3.

После завершения матча о тренерских решениях Унаи Мельгосы высказался известный украинский тренер Йожеф Сабо.

– Почему Мельгоса выпустил в старте много запасных Динамо – Рубчинского, Волошина, Брагару, Вивчаренко, но оставил в запасе игрока АПЛ Ярмолюка? Неужели дело в травме, которую он получил довольно давно?

– Не знаю, почему так. Это решение тренера. Но я считаю, что не нужно было этого делать. Как можно было оставить в запасе Ярмолюка, который играет в основе клуба АПЛ? Наши замены также не усилили игру. Мы имели преимущество в первом тайме, а потом все сломалось.