Гол футболиста Динамо номинирован на лучший в первом туре Евро U-21

В четверг, 12 июня, состоялись четыре поединка чемпионата Европы U-21.

Свой матч провела сборная Украины U-21 против сверстников из Дании. Украинская команда дважды вела в счете по ходу встречи, однако сборная Дании U-21 оформила минимальную победу – 3:2.

Второй мяч за сборную Украины в поединке забил футболист киевского «Динамо» Максим Брагару, который отличился на 78-й минуте.

После встречи УЕФА номинировал точный удар Брагару на звание лучшего гола первого тура. Среди номинантов Томмазо Бальданци (Италия), Самюэль Копашек (Словакия) и Даниэль Фила (Чехия).