Гол футболиста Динамо номинирован на лучший в первом туре Евро U-21
Максим Брагару поразил представителей УЕФА
В четверг, 12 июня, состоялись четыре поединка чемпионата Европы U-21.
Свой матч провела сборная Украины U-21 против сверстников из Дании. Украинская команда дважды вела в счете по ходу встречи, однако сборная Дании U-21 оформила минимальную победу – 3:2.
Второй мяч за сборную Украины в поединке забил футболист киевского «Динамо» Максим Брагару, который отличился на 78-й минуте.
После встречи УЕФА номинировал точный удар Брагару на звание лучшего гола первого тура. Среди номинантов Томмазо Бальданци (Италия), Самюэль Копашек (Словакия) и Даниэль Фила (Чехия).
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