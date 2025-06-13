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13 июня 2025, 11:59 | Обновлено 13 июня 2025, 12:03
936
0

Гол футболиста Динамо номинирован на лучший в первом туре Евро U-21

Максим Брагару поразил представителей УЕФА

13 июня 2025, 11:59 | Обновлено 13 июня 2025, 12:03
936
0
Гол футболиста Динамо номинирован на лучший в первом туре Евро U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 июня, состоялись четыре поединка чемпионата Европы U-21.

Свой матч провела сборная Украины U-21 против сверстников из Дании. Украинская команда дважды вела в счете по ходу встречи, однако сборная Дании U-21 оформила минимальную победу – 3:2.

Второй мяч за сборную Украины в поединке забил футболист киевского «Динамо» Максим Брагару, который отличился на 78-й минуте.

После встречи УЕФА номинировал точный удар Брагару на звание лучшего гола первого тура. Среди номинантов Томмазо Бальданци (Италия), Самюэль Копашек (Словакия) и Даниэль Фила (Чехия).

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сборная Дании по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Украина - Дания Евро-2025 U-21 Максим Брагару лучший гол
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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