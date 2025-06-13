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  4. В Полесье приняли важное решение по Макуана. Инициатива Ротаня
Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 11:00 |
1006
0

В Полесье приняли важное решение по Макуана. Инициатива Ротаня

Бени едет назад в Житомир

13 июня 2025, 11:00 |
1006
0
В Полесье приняли важное решение по Макуана. Инициатива Ротаня
ЛНЗ. Бени Макуана

В житомирском «Полесье» приняли важное решение по вингеру Бени Макуана, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 22-летний футболист вернется из аренды в житомирский клуб. Он должен был провести еще полгода в черкасском ЛНЗ, куда ушел еще зимой, но главный тренер «Полесья» Руслан Ротань захотел видеть его в команде.

В прошедшем сезоне Бени Макуана провел 13 матчей в Украинской Премьер-лиге и отличился 1 забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что новый тренер ЛНЗ отказался от легионера ради игрока из УПЛ.

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Бени Макуана ЛНЗ Черкассы Руслан Ротань Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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