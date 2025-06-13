В Полесье приняли важное решение по Макуана. Инициатива Ротаня
Бени едет назад в Житомир
В житомирском «Полесье» приняли важное решение по вингеру Бени Макуана, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 22-летний футболист вернется из аренды в житомирский клуб. Он должен был провести еще полгода в черкасском ЛНЗ, куда ушел еще зимой, но главный тренер «Полесья» Руслан Ротань захотел видеть его в команде.
В прошедшем сезоне Бени Макуана провел 13 матчей в Украинской Премьер-лиге и отличился 1 забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что новый тренер ЛНЗ отказался от легионера ради игрока из УПЛ.
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