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  4. Новый тренер ЛНЗ отказался от легионера ради игрока из УПЛ
Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 20:19 | Обновлено 12 июня 2025, 20:25
485
0

Новый тренер ЛНЗ отказался от легионера ради игрока из УПЛ

Бразильца Хейтора Сантоса в ЛНЗ не будет

12 июня 2025, 20:19 | Обновлено 12 июня 2025, 20:25
485
0
Новый тренер ЛНЗ отказался от легионера ради игрока из УПЛ
ЛНЗ. Виталий Пономарев

Бразильский защитник Хейтор Сантос мог перебраться в Украинскую Премьер-лигу, подписав контракт с черкасским ЛНЗ.

По информации источника, новый тренер «фиолетовых» Виталий Пономарев отказался от подписания легионера. Коуч предпочел бывшего подопечного Романа Дидика, ныне выступающего за Рух.

В нынешнем сезоне Роман Дидык провел за Движение 28 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что воспитанник киевского Динамо перейдет в ЛНЗ за 700 тысяч евро

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Виталий Пономарев Роман Дидык ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник
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