Новый тренер ЛНЗ отказался от легионера ради игрока из УПЛ
Бразильца Хейтора Сантоса в ЛНЗ не будет
Бразильский защитник Хейтор Сантос мог перебраться в Украинскую Премьер-лигу, подписав контракт с черкасским ЛНЗ.
По информации источника, новый тренер «фиолетовых» Виталий Пономарев отказался от подписания легионера. Коуч предпочел бывшего подопечного Романа Дидика, ныне выступающего за Рух.
В нынешнем сезоне Роман Дидык провел за Движение 28 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что воспитанник киевского Динамо перейдет в ЛНЗ за 700 тысяч евро
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