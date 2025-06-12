Новый тренер ЛНЗ отказался от легионера ради игрока из УПЛ

Бразильский защитник Хейтор Сантос мог перебраться в Украинскую Премьер-лигу, подписав контракт с черкасским ЛНЗ.

По информации источника, новый тренер «фиолетовых» Виталий Пономарев отказался от подписания легионера. Коуч предпочел бывшего подопечного Романа Дидика, ныне выступающего за Рух.

В нынешнем сезоне Роман Дидык провел за Движение 28 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что воспитанник киевского Динамо перейдет в ЛНЗ за 700 тысяч евро