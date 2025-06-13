В английском клубе, где играет украинец, нашли кандидата на пост тренера
Том Клеверли может возглавить «Плимут»
Экс-игрок и экс-тренер «Уотфорда» Том Клеверли близок к назначению на пост главного тренера «Плимута», сообщает TalkSport.
По информации источника, 35-летний специалист будет назначен на пост тренера английского клуба, который по итогам прошлого сезона Чемпионшипа вылетел в Первый дивизион.
Клеверли возглавлял молодежную и основную команду «Уотфорда».
В «Плимуте» играет защитник сборной Украины Максим Таловеров. Он присоединился к клубу зимой 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что у игрока сборной Украины есть предложения из Англии и Германии.
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