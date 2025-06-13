В английском клубе, где играет украинец, нашли кандидата на пост тренера

Экс-игрок и экс-тренер «Уотфорда» Том Клеверли близок к назначению на пост главного тренера «Плимута», сообщает TalkSport.

По информации источника, 35-летний специалист будет назначен на пост тренера английского клуба, который по итогам прошлого сезона Чемпионшипа вылетел в Первый дивизион.

Клеверли возглавлял молодежную и основную команду «Уотфорда».

В «Плимуте» играет защитник сборной Украины Максим Таловеров. Он присоединился к клубу зимой 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что у игрока сборной Украины есть предложения из Англии и Германии.