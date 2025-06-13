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Англия
13 июня 2025, 12:23 | Обновлено 13 июня 2025, 12:36
498
0

В английском клубе, где играет украинец, нашли кандидата на пост тренера

Том Клеверли может возглавить «Плимут»

13 июня 2025, 12:23 | Обновлено 13 июня 2025, 12:36
498
0
В английском клубе, где играет украинец, нашли кандидата на пост тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Том Клеверли

Экс-игрок и экс-тренер «Уотфорда» Том Клеверли близок к назначению на пост главного тренера «Плимута», сообщает TalkSport.

По информации источника, 35-летний специалист будет назначен на пост тренера английского клуба, который по итогам прошлого сезона Чемпионшипа вылетел в Первый дивизион.

Клеверли возглавлял молодежную и основную команду «Уотфорда».

В «Плимуте» играет защитник сборной Украины Максим Таловеров. Он присоединился к клубу зимой 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что у игрока сборной Украины есть предложения из Англии и Германии.

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Том Клеверли Максим Таловеров Плимут Уотфорд назначение тренера чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: talkSPORT
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