«Шапаренко давно не в форме». Бывший вратарь Динамо о выступлении сборной

Сборная Украины заняла второе место на международном турнире в канадском Торонто.

Бывший вратарь «Динамо», впоследствии тренировавший различные юниорские сборные Украины, Владимир Цыткин в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, чего не хватило подопечным Сергея Реброва, чтобы добиться лучшего результата:

– По моему мнению, в позорном поражении в стартовом матче виноваты и игроки, и главный тренер Сергей Ребров. Футболисты элементарно не настроились на игру, а тренер – потому что не достучался до своих подопечных.

По своему опыту работы со сборными знаю, что во время краткосрочных сборов перед турниром обычно мало внимания уделяется психологическим аспектам. Основной фокус – на игровых моментах. А стоило бы заранее провести работу по установлению контакта с игроками задолго до турнира. Тогда хозяева не превосходили бы нас по настрою, игровому тонусу и физической готовности, что позволило бы им эффективно действовать в отборе, предвосхищать события на поле.

– Может быть, такая пассивность на поле была связана с логистическими проблемами? Вспоминается, что они мешали даже таким грандам, как «Шахтёр» и «Динамо», во время еврокубковых матчей.

– Не стоит искать надуманные оправдания слабой игре украинцев. Они летели в Канаду на комфортабельном самолёте и в Торонто имели достаточно времени на акклиматизацию. Если бы они преодолевали океан, как когда-то Колумб при открытии Америки – тогда можно было бы понять (смеётся).

К тому же мне не понравилось, что ещё до начала матча с канадцами наши игроки в интервью жаловались, что дорога в Канаду отняла много сил. Это выглядело, как будто они заранее готовили футбольную общественность к своему провалу, ищя оправдания. Особенно непонятно в наше время войны. Нужно доказывать свою профпригодность на поле, а если не готов – не выходить.

– Что вы можете сказать о игре нашего вратаря Трубина, который четыре раза доставал мяч из сетки?

– Он не выручил, но я считаю – украинцы проиграли не из-за его ошибок.

– К сожалению, этого нельзя сказать о наших защитниках – разочаровали также ключевые полузащитники Шапаренко и Судаков.

– Шапаренко уже давно не находится в боевой спортивной форме. Возможно, он не видит в «Динамо» для себя вызовов, и его дело пойдёт лучше, когда он начнёт играть за рубежом. Судаков находится в похожей ситуации. Кроме того, в сборной он играет на левом фланге полузащиты, где чувствует себя некомфортно. Если бы всё зависело от меня, я поменял бы Георгия местами с Зинченко – это пошло бы на пользу: он чаще бы брал игру на себя и создавал угрозу у ворот соперника.

– Всё же после шквала критики подопечные Сергея Реброва смогли сплотиться и позитивно завершили турнир, обыграв новозеландцев.

– Я не могу сказать, что украинцы играли значительно лучше, чем с канадцами. Просто на этот раз была лучшая реализация: когда забили победный гол – чаще били по воротам. Более мотивированными оказались игроки, у которых было меньше игровой практики. С другой стороны, опять не сохранили свои ворота «сухими» – к сожалению, Лunin пропустил, и это было типично для него.

– Надо отметить, что украинцы выступали в экспериментальном составе, хоть это и была последняя репетиция перед осенним отборочным циклом на чемпионат мира.

– Я считаю, что наша сборная могла сыграть значительно лучше. Надеюсь, будет проведена работа по исправлению ошибок. Сергей Ребров уже имеет исчерпывающую информацию о том, кто чего стоит. Думаю, и сами игроки убедились, насколько футбол жестко карает за профессиональное отношение к работе. Может, именно это поражение от канадцев поможет нам лучше подготовиться к стартовому матчу отбора – с французами. Ведь только максимальная настройка и готовность прыгнуть выше головы могут помочь украинцам дать бой в сентябре гранду мирового футбола.

Ранее полузащитник сборной Украины Владислав Кабаев оценил выступление «сине-жёлтых» в Канаде.