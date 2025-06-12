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  4. КАБАЕВ: «Это не просто матчи – это чувство единства вдали от дома»
Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2025, 18:09 |
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КАБАЕВ: «Это не просто матчи – это чувство единства вдали от дома»

Владислав поделился эмоциями от матчей в Торонто

12 июня 2025, 18:09 |
70
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КАБАЕВ: «Это не просто матчи – это чувство единства вдали от дома»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кабаев

Полузащитник национальной сборной Украины Владислав Кабаев оценил выступление сине-желтых на товарищеском турнире Canadian Shield в Канаде.

«Торонто удивило своей атмосферой: улицы, где звучал украинский язык, улыбки людей, которые подходили просто поддержать и поблагодарить нас за игру, и дети, которые просили сфотографироваться. В эти моменты понимаешь: футбол – это гораздо больше, чем просто игра.

Это путешествие в Торонто – это нечто особенное. Атмосфера, поддержка, люди с украинскими флагами… Это не просто матчи – это чувство единства вдали от дома. Спасибо, Торонто, за эмоции», – написал Кабаев.

В июне национальная сборная Украины сыграла на товарищеском турнире в Канаде. Подопечные Сергея Реброва позорно уступили Канаде (2:4), но смогли обыграть Новую Зеландию (2:1).

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Canadian Shield Владислав Кабаев сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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