КАБАЕВ: «Это не просто матчи – это чувство единства вдали от дома»

Полузащитник национальной сборной Украины Владислав Кабаев оценил выступление сине-желтых на товарищеском турнире Canadian Shield в Канаде.

«Торонто удивило своей атмосферой: улицы, где звучал украинский язык, улыбки людей, которые подходили просто поддержать и поблагодарить нас за игру, и дети, которые просили сфотографироваться. В эти моменты понимаешь: футбол – это гораздо больше, чем просто игра.

Это путешествие в Торонто – это нечто особенное. Атмосфера, поддержка, люди с украинскими флагами… Это не просто матчи – это чувство единства вдали от дома. Спасибо, Торонто, за эмоции», – написал Кабаев.

В июне национальная сборная Украины сыграла на товарищеском турнире в Канаде. Подопечные Сергея Реброва позорно уступили Канаде (2:4), но смогли обыграть Новую Зеландию (2:1).