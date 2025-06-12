Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Хорошо поработали». Трубин оценил игру сборной Украины на Canadian Shield
Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2025, 15:34 | Обновлено 12 июня 2025, 15:35
140
1

«Хорошо поработали». Трубин оценил игру сборной Украины на Canadian Shield

Голкипер остался доволен турниром в Канаде

12 июня 2025, 15:34 | Обновлено 12 июня 2025, 15:35
140
1
«Хорошо поработали». Трубин оценил игру сборной Украины на Canadian Shield
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин оценил выступление «сине-желтых» на товарищеском турнире Canadian Shield в Канаде.

«Привык говорить через работу. Впервые на этом континенте, но среди классной украинской диаспоры в Канаде, в своей национальной команде, все знакомо. Спасибо за эту поддержку. Собрание в сборной всегда помогает строить форму и характер. Хорошо поработали», – написал Трубин.

В июне национальная сборная Украины сыграла на товарищеском турнире в Канаде. Подопечные Сергея Реброва позорно уступили Канаде (2:4), но смогли обыграть Новую Зеландию (2:1).

Ранее сообщалось, что сборная Украины пропускает голы в свои ворота уже 7 матчей подряд.

По теме:
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Где Трубин? Бенфика опубликовала список игроков, которые поедут на КЧМ
Сборная Украины пропускает голы в свои ворота уже 7 матчей подряд
Canadian Shield Анатолий Трубин сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чернигов разгромил Металлург Запорожье и вернулся в Первую лигу
Футбол | 12 июня 2025, 14:18 0
Чернигов разгромил Металлург Запорожье и вернулся в Первую лигу
Чернигов разгромил Металлург Запорожье и вернулся в Первую лигу

Команды определили кто будет играть в футбольном первенстве Украины

У Довбика появился сенсационный вариант. Они хотят еще одного украинца
Футбол | 11 июня 2025, 23:42 1
У Довбика появился сенсационный вариант. Они хотят еще одного украинца
У Довбика появился сенсационный вариант. Они хотят еще одного украинца

На Артема нацелился «Галатасарай»

Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Бокс | 12.06.2025, 05:55
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
Футбол | 11.06.2025, 15:06
«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
Украина U-21 – Дания U-21. Прогноз и анонс на матч Евро-2025
Футбол | 12.06.2025, 07:15
Украина U-21 – Дания U-21. Прогноз и анонс на матч Евро-2025
Украина U-21 – Дания U-21. Прогноз и анонс на матч Евро-2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Муґунот Уух
не те, що добре, а просто а**ітєльно. особливо з канадою
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
11.06.2025, 22:00 36
Волейбол
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
Артем Степанов принял окончательное решение, за какую сборную играть
12.06.2025, 07:38 29
Футбол
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
11.06.2025, 08:35 1
Футбол
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
10.06.2025, 23:29
Футбол
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
11.06.2025, 05:58
Футбол
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
10.06.2025, 19:18
Киберспорт
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
КРАСЮК: «Жена Усика сказала забить его до смерти после этого»
12.06.2025, 08:08 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем