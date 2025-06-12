«Хорошо поработали». Трубин оценил игру сборной Украины на Canadian Shield

Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин оценил выступление «сине-желтых» на товарищеском турнире Canadian Shield в Канаде.

«Привык говорить через работу. Впервые на этом континенте, но среди классной украинской диаспоры в Канаде, в своей национальной команде, все знакомо. Спасибо за эту поддержку. Собрание в сборной всегда помогает строить форму и характер. Хорошо поработали», – написал Трубин.

В июне национальная сборная Украины сыграла на товарищеском турнире в Канаде. Подопечные Сергея Реброва позорно уступили Канаде (2:4), но смогли обыграть Новую Зеландию (2:1).

Ранее сообщалось, что сборная Украины пропускает голы в свои ворота уже 7 матчей подряд.