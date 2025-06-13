Стало известно, когда определится дальнейшая судьба Бартуловича в Заре

Как стало известно Sport.ua, рулевой «Зари» Младен Бартулович несмотря на сообщения в СМИ, что он уже в ближайшее время может возглавить либо «Александрию», либо «Металлист 1925» продолжает заниматься текущими делами луганского клуба.

По имеющейся информации, специалист находится в Хорватии и решает организационные вопросы с проведением сбора «Зари» в Словении, в частности, поиском спарринг-партнеров.

Ожидается, что 17 июня Бартулович приедет в Киев, где у него запланирована встреча с клубным руководством. Еще не решены вопросы с доукомплектованием команды, ведь до сих пор не известно сколько игроков удастся арендовать у киевского «Динамо». Луганчане рассчитывают, что их будет не меньше, чем в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, где проведет сборы «Заря».