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Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 10:12 |
136
0

Стало известно, когда определится дальнейшая судьба Бартуловича в Заре

В настоящее время специалист находится в Хорватии

13 июня 2025, 10:12 |
136
0
Стало известно, когда определится дальнейшая судьба Бартуловича в Заре
ФК Заря. Младен Бартулович

Как стало известно Sport.ua, рулевой «Зари» Младен Бартулович несмотря на сообщения в СМИ, что он уже в ближайшее время может возглавить либо «Александрию», либо «Металлист 1925» продолжает заниматься текущими делами луганского клуба.

По имеющейся информации, специалист находится в Хорватии и решает организационные вопросы с проведением сбора «Зари» в Словении, в частности, поиском спарринг-партнеров.

Ожидается, что 17 июня Бартулович приедет в Киев, где у него запланирована встреча с клубным руководством. Еще не решены вопросы с доукомплектованием команды, ведь до сих пор не известно сколько игроков удастся арендовать у киевского «Динамо». Луганчане рассчитывают, что их будет не меньше, чем в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, где проведет сборы «Заря».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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