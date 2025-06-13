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Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 03:08 | Обновлено 13 июня 2025, 03:19
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0

Стало известно, где проведет сборы Заря. Возможна смена тренера

Еще до сборов в Словении Владимир Микитин может сменить Бартуловича

13 июня 2025, 03:08 | Обновлено 13 июня 2025, 03:19
40
0
Стало известно, где проведет сборы Заря. Возможна смена тренера
ФК Заря Луганск

Футболисты луганской «Зари» имеют четкий план подготовки к новому сезону. Команда УПЛ впервые после отпуска соберется в Киеве 20 июня. Перед началом полноценной работы все игроки пройдут обязательный медицинский осмотр.

22 июня «Заря» отправится в Словению, где в городе Рогашка Слатина состоится двухнедельный тренировочный сбор. Это место хорошо знакомо команде – именно там луганчане готовились к старту прошлого сезона. Курортный город, расположенный в 80 километрах от Любляны, славится не только климатом, но и качественной спортивной инфраструктурой.

Помимо подходящих условий для тренировок, «Зарю» там ждут спарринги с представителями Словении, Боснии и Хорватии. Одним из плюсов сборов в Словении является также упрощенная логистика для потенциальных новичков, особенно иностранных игроков, которые будут приезжать на просмотр.

В то же время «Заря» может начать подготовку к новому сезону уже с новым главным тренером. Младен Бартулович может покинуть команду.

Руководство клуба рассматривает разные кандидатуры, и одним из фаворитов является Владимир Микитин – 55-летний специалист, который много лет посвятил клубу как игрок и тренер. Его хорошо знают в «Заре».

Ранее сообщалось, что наставником Заря может стать Желько Любенович. Окончательное решение по наставнику ожидается в ближайшее время.

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Николай Степанов Источник: UA-Football
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