Стало известно, когда Кривбасс начнет подготовку к сезону 2025/26

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Кривбасс» Кривой Рог, определился с датой начала подготовки к новому сезону 2025/26.

Планируется, что клуб начнет тренировочный сбор на клубной базе уже 15 июня.

Первая командная тренировка под руководством Патрка ван Леувена состоится после углубленного медосмотра в ближайший понедельник - 16 июня.

Далее «Кривбасс» ждет сбор в словенском Брежице и шесть контрольных поединков с представителями европейских стран.