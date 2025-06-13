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Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 10:15 |
71
0

Стало известно, когда Кривбасс начнет подготовку к сезону 2025/26

Тренировочный сбор криворожского клуба будет стартовать 15 июня

13 июня 2025, 10:15 |
71
0
Стало известно, когда Кривбасс начнет подготовку к сезону 2025/26
ФК Кривбасс

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Кривбасс» Кривой Рог, определился с датой начала подготовки к новому сезону 2025/26.

Планируется, что клуб начнет тренировочный сбор на клубной базе уже 15 июня.

Первая командная тренировка под руководством Патрка ван Леувена состоится после углубленного медосмотра в ближайший понедельник - 16 июня.

Далее «Кривбасс» ждет сбор в словенском Брежице и шесть контрольных поединков с представителями европейских стран.

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Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы отпуск
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
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