ОФИЦИАЛЬНО. Катарский клуб приобрел воспитанника ПСЖ
Юссуф Сабали перебрался из «Бетиса» в клуб «Аль-Духаиль»
Правый защитник «Бетиса» Юссуф Сабали официально перешел в клуб «Аль-Духаиль», выступающий в чемпионате Катара по футболу.
Информация о сумме трансфера футболиста отсутствует. Также катарский клуб не разглашает детали контракта.
Юссуф отыграл в испанском коллективе четыре сезона. Защитнику за это время удалось провести 91 матч, в которых было оформлено девять результативных действий (два гола и семь ассистов).
Вместе с «Бетисом» Сабали в этом сезоне дошел до финала Лиги конференций, где представитель Ла Лиги уступил «Челси» (1:4). По итогам турнира Юссуф попал в символическую сборную ЛК.
مرحبا .. يوســف سابالي 👋🇸🇳 #الدحيل | #قطر pic.twitter.com/E6PLPcO0Rn— Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) June 12, 2025
✍️ الدحيل يتعاقد مع المدافع السنغالي يوسف سابالي#الدحيل | #قطر— Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) June 12, 2025
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