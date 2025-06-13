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13 июня 2025, 09:58 | Обновлено 13 июня 2025, 10:05
222
0

ОФИЦИАЛЬНО. Катарский клуб приобрел воспитанника ПСЖ

Юссуф Сабали перебрался из «Бетиса» в клуб «Аль-Духаиль»

13 июня 2025, 09:58 | Обновлено 13 июня 2025, 10:05
222
0
ОФИЦИАЛЬНО. Катарский клуб приобрел воспитанника ПСЖ
ФК Аль-Духаиль. Юссуф Сабали

Правый защитник «Бетиса» Юссуф Сабали официально перешел в клуб «Аль-Духаиль», выступающий в чемпионате Катара по футболу.

Информация о сумме трансфера футболиста отсутствует. Также катарский клуб не разглашает детали контракта.

Юссуф отыграл в испанском коллективе четыре сезона. Защитнику за это время удалось провести 91 матч, в которых было оформлено девять результативных действий (два гола и семь ассистов).

Вместе с «Бетисом» Сабали в этом сезоне дошел до финала Лиги конференций, где представитель Ла Лиги уступил «Челси» (1:4). По итогам турнира Юссуф попал в символическую сборную ЛК.

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Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига Аль-Духаиль чемпионат Катара по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник
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