Лучший бомбардир Европы прокомментировал свое будущее
Виктор Дьекереш прокомментировал трансферные слухи
Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш в своем Instagram прокомментировал трансферные слухи, которые касаются его будущего:
«Сейчас говорят много всего, и большинство из этого – ложь. Я выскажусь, когда наступит время».
Соглашение между Дьекерешем и «Спортингом» истекает в июне 2028 года.
В прошедшем сезоне Виктор Дьекереш провел 52 мата на клубном уровне во всех турнирах, в которых оформил 54 забитых мяч и 13 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что топовый европейский форвард объявил бойкот.
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