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Португалия
13 июня 2025, 10:43 |
385
1

Лучший бомбардир Европы прокомментировал свое будущее

Виктор Дьекереш прокомментировал трансферные слухи

13 июня 2025, 10:43 |
385
1
Лучший бомбардир Европы прокомментировал свое будущее
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш в своем Instagram прокомментировал трансферные слухи, которые касаются его будущего:

«Сейчас говорят много всего, и большинство из этого – ложь. Я выскажусь, когда наступит время».

Соглашение между Дьекерешем и «Спортингом» истекает в июне 2028 года.

В прошедшем сезоне Виктор Дьекереш провел 52 мата на клубном уровне во всех турнирах, в которых оформил 54 забитых мяч и 13 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что топовый европейский форвард объявил бойкот.

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Виктор Дьекереш Instagram Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Instagram
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Керівництво клубу налаштоване продати Дьокереша дорого. І можливо гравець так і залишиться в команді
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