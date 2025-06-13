Лучший бомбардир Европы прокомментировал свое будущее

Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш в своем Instagram прокомментировал трансферные слухи, которые касаются его будущего:

«Сейчас говорят много всего, и большинство из этого – ложь. Я выскажусь, когда наступит время».

Соглашение между Дьекерешем и «Спортингом» истекает в июне 2028 года.

В прошедшем сезоне Виктор Дьекереш провел 52 мата на клубном уровне во всех турнирах, в которых оформил 54 забитых мяч и 13 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что топовый европейский форвард объявил бойкот.