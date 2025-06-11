Топовый европейский форвард объявил бойкот. Президент клуба ответил игроку
Варандас утверждает, что предложений по Дьекерешу не было
Форвард Виктор Дьекереш, на которого нацелены английские клубы, отказывается продолжать выступления за Спортинг.
Игрок утверждает, что у него было соглашение с клубом – нападающего отпустят, если появится предложение в размерен 70+ миллионов евро. Виктор уверен, что такое предложение уже есть.
Президент клуба Фредерико Варандас утверждает, что не пойдет на шантаж.
«Мы с ним договаривались, что не станем просить за него 100 миллионов евро. Но согласились, что установим цену в зависимости от результатов сезона. Виктор забил 63 гола и сделал 17 ассистов в матчах Спортинга и сборную».
«Это топ-сезон в Европе, и мы не будем продавать игрока за 60+10 миллионов евро после такого сезона. И не купимся на шантаж и угрозы бойкота. За 70 миллионов он не уйдет», – сказал Варандас.
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