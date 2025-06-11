Топовый европейский форвард объявил бойкот. Президент клуба ответил игроку

Форвард Виктор Дьекереш, на которого нацелены английские клубы, отказывается продолжать выступления за Спортинг.

Игрок утверждает, что у него было соглашение с клубом – нападающего отпустят, если появится предложение в размерен 70+ миллионов евро. Виктор уверен, что такое предложение уже есть.

Президент клуба Фредерико Варандас утверждает, что не пойдет на шантаж.

«Мы с ним договаривались, что не станем просить за него 100 миллионов евро. Но согласились, что установим цену в зависимости от результатов сезона. Виктор забил 63 гола и сделал 17 ассистов в матчах Спортинга и сборную».

«Это топ-сезон в Европе, и мы не будем продавать игрока за 60+10 миллионов евро после такого сезона. И не купимся на шантаж и угрозы бойкота. За 70 миллионов он не уйдет», – сказал Варандас.