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Сборная УКРАИНЫ
14 июня 2025, 05:44 |
302
0

Маркевич назвал украинского футболиста, который больше всего разочаровал

Мирон Богданович остался разочарован игрой Ваната в матче против Дании U-21

14 июня 2025, 05:44 |
302
0
Маркевич назвал украинского футболиста, который больше всего разочаровал
УАФ. Мирон Маркевич

В четверг, 12 июня, сборная Украины U-21 провела первый матч на молодежном чемпионате Европы. Команда Унаи Мельгосы встречалась со сборной Дании U-21 и потерпела поражение со счетом 2:3.

После завершения матча прославленный украинский тренер Мирон Маркевич назвал украинского игрока, который больше всего разочаровал в этом матче.

«От Ваната я ожидал большего. Все-таки он лучший бомбардир чемпионата. Я ждал, что Ванат лучше сыграет, будет острее. У него был момент отличиться, но он его не реализовал», – сказал Мирон Маркевич.

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сборная Дании по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Украина - Дания Евро-2025 U-21 Мирон Маркевич Владислав Ванат
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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