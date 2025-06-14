Сборная УКРАИНЫ14 июня 2025, 05:44 |
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Маркевич назвал украинского футболиста, который больше всего разочаровал
Мирон Богданович остался разочарован игрой Ваната в матче против Дании U-21
14 июня 2025, 05:44 |
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В четверг, 12 июня, сборная Украины U-21 провела первый матч на молодежном чемпионате Европы. Команда Унаи Мельгосы встречалась со сборной Дании U-21 и потерпела поражение со счетом 2:3.
После завершения матча прославленный украинский тренер Мирон Маркевич назвал украинского игрока, который больше всего разочаровал в этом матче.
«От Ваната я ожидал большего. Все-таки он лучший бомбардир чемпионата. Я ждал, что Ванат лучше сыграет, будет острее. У него был момент отличиться, но он его не реализовал», – сказал Мирон Маркевич.
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