Маркевич назвал украинского футболиста, который больше всего разочаровал

В четверг, 12 июня, сборная Украины U-21 провела первый матч на молодежном чемпионате Европы. Команда Унаи Мельгосы встречалась со сборной Дании U-21 и потерпела поражение со счетом 2:3.

После завершения матча прославленный украинский тренер Мирон Маркевич назвал украинского игрока, который больше всего разочаровал в этом матче.

«От Ваната я ожидал большего. Все-таки он лучший бомбардир чемпионата. Я ждал, что Ванат лучше сыграет, будет острее. У него был момент отличиться, но он его не реализовал», – сказал Мирон Маркевич.