МАРКЕВИЧ: «Это решение тренера сборной Украины меня удивило, оно неудачное»

В четверг, 12 июня, сборная Украины U-21 провела первый матч на молодежном чемпионате Европы. Команда Унаи Мельгосы встречалась со сборной Дании U-21 и потерпела поражение со счетом 2:3.

После этого матча прославленный тренер Мирон Маркевич остался недоволен некоторыми действиями наставника «сине-желтых» Унаи Мельгосы.

– Не показалась ли вам странной замена Романа на Вьюнника, когда на правый фланг защиты перешел играть Брагару, из зоны которого датчане и забили нам второй мяч?

– Я не понимаю, чем руководствовался тренерский штаб. Что там с Крупским вообще? Он же вроде после травмы уже был на замене… Это решение Мельгосы меня удивило. Как показали дальнейшие события, его нельзя назвать удачным.

– Если разбирать наши пропущенные голы, то есть ли среди игроков конкретные виновники? Или речь идет все-таки о командных ошибках?

– Во время первого пропущенного гола там здорово сыграл нападающий Дании Клеман Бишофф, уверенно разобрался. Второй пропущенный – это больше несчастный случай, рикошет. Но, к сожалению, очень много наших игроков было в штрафной площади во время удара. Нещерет плохо видел момент удара... Надо было выдавливать защитников вперед, а мы уже сели в оборону, пытались сыграть на сохранение счета, поэтому такой нелогичный мяч и залетел.

Третий гол? Это я даже не знаю, как комментировать... Не могу сказать, что кто-то не старался или не доработал. Это тренерский штаб сборной должен сейчас садиться, смотреть повторы и анализировать игру, ошибки.