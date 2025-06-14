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  4. МАРКЕВИЧ: «Это решение тренера сборной Украины меня удивило, оно неудачное»
Сборная УКРАИНЫ
14 июня 2025, 22:14 |
1251
1

МАРКЕВИЧ: «Это решение тренера сборной Украины меня удивило, оно неудачное»

Мирон Богданович – о поражении сборной на молодежном Евро-2025

14 июня 2025, 22:14 |
1251
1
МАРКЕВИЧ: «Это решение тренера сборной Украины меня удивило, оно неудачное»
УАФ. Мирон Маркевич

В четверг, 12 июня, сборная Украины U-21 провела первый матч на молодежном чемпионате Европы. Команда Унаи Мельгосы встречалась со сборной Дании U-21 и потерпела поражение со счетом 2:3.

После этого матча прославленный тренер Мирон Маркевич остался недоволен некоторыми действиями наставника «сине-желтых» Унаи Мельгосы.

– Не показалась ли вам странной замена Романа на Вьюнника, когда на правый фланг защиты перешел играть Брагару, из зоны которого датчане и забили нам второй мяч?

– Я не понимаю, чем руководствовался тренерский штаб. Что там с Крупским вообще? Он же вроде после травмы уже был на замене… Это решение Мельгосы меня удивило. Как показали дальнейшие события, его нельзя назвать удачным.

– Если разбирать наши пропущенные голы, то есть ли среди игроков конкретные виновники? Или речь идет все-таки о командных ошибках?

– Во время первого пропущенного гола там здорово сыграл нападающий Дании Клеман Бишофф, уверенно разобрался. Второй пропущенный – это больше несчастный случай, рикошет. Но, к сожалению, очень много наших игроков было в штрафной площади во время удара. Нещерет плохо видел момент удара... Надо было выдавливать защитников вперед, а мы уже сели в оборону, пытались сыграть на сохранение счета, поэтому такой нелогичный мяч и залетел.

Третий гол? Это я даже не знаю, как комментировать... Не могу сказать, что кто-то не старался или не доработал. Это тренерский штаб сборной должен сейчас садиться, смотреть повторы и анализировать игру, ошибки.

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Мирон Маркевич сборная Дании по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Владислав Ванат Украина - Дания Евро-2025 U-21
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Gargantua81
я тоже ничего не понял, что там за такая травма у Крупского. Такое впечатление, что его гнобят за отказ переходить в Шахтер.
слабо играл и Роман, и тем более Брагару на правом фланге обороны.Там должен играть Крупский.
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