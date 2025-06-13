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  4. Алонсо запросил трансфер топ-нападающего в Реал
Испания
13 июня 2025, 07:32 |
2067
1

Алонсо запросил трансфер топ-нападающего в Реал

Испанец хочет видеть в команде Роберто Фирмино

13 июня 2025, 07:32 |
2067
1
Алонсо запросил трансфер топ-нападающего в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Бразильский нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо хочет видеть бразильца в команде. Роберто может расторгнуть своего соглашение с клубом из Саудовской Аравии и перейти в «Реал» в качестве свободного агента.

На позицию форварда в Мадриде также рассматривают Анте Будимира из «Осасуны», но Фирмино является более подходящим вариантом для Алонсо.

В 21 матче сезона 2024/25 Роберто Фирмино провел 31 матч на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нашел замену Куртуа и Лунину.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Serhii P.
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