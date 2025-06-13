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Клубный чемпионат мира
13 июня 2025, 05:55 | Обновлено 13 июня 2025, 07:07
382
0

Звездный бразилец признался, что Роналду мог сыграть на Клубном ЧМ

Алекс Теллес приглашал Криштиану в «Ботафого»

13 июня 2025, 05:55 | Обновлено 13 июня 2025, 07:07
382
0
Звездный бразилец признался, что Роналду мог сыграть на Клубном ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний бразильский защитник «Ботафого» Алекс Теллес рассказал, что Криштиану Роналду мог сыграть на Клубном чемпионате мира.

Теллес признался, что приглашал португальца в бразильский клуб, ведь футболисты вместе выступали за «Аль-Наср» в сезоне 2023/24.

«Я приглашал его сюда. Говорил: приезжай и будешь здесь счастлив. Он ответил прямо: сейчас еще не время. Каждый знает, что для него лучше», — прокомментировал Теллес в интервью Cazé TV.

В конце мая в СМИ появилась информация, что «Ботафого» предложил контракт Роналду, но дальше слухов эта информация не продвинулась.

«Ботафого» на Клубном чемпионате мира сыграет против американского «Саундерса» из Сиэтла, французского ПСЖ и мадридского «Атлетико».

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Алекс Теллес Ботафого клубный чемпионат мира по футболу Криштиану Роналду трансферы Аль-Наср Эр-Рияд
Александр Сильченко Источник: ESPN
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