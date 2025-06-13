Звездный бразилец признался, что Роналду мог сыграть на Клубном ЧМ
Алекс Теллес приглашал Криштиану в «Ботафого»
32-летний бразильский защитник «Ботафого» Алекс Теллес рассказал, что Криштиану Роналду мог сыграть на Клубном чемпионате мира.
Теллес признался, что приглашал португальца в бразильский клуб, ведь футболисты вместе выступали за «Аль-Наср» в сезоне 2023/24.
«Я приглашал его сюда. Говорил: приезжай и будешь здесь счастлив. Он ответил прямо: сейчас еще не время. Каждый знает, что для него лучше», — прокомментировал Теллес в интервью Cazé TV.
В конце мая в СМИ появилась информация, что «Ботафого» предложил контракт Роналду, но дальше слухов эта информация не продвинулась.
«Ботафого» на Клубном чемпионате мира сыграет против американского «Саундерса» из Сиэтла, французского ПСЖ и мадридского «Атлетико».
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