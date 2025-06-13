МЕДИНСКИЙ: «Молодым игрокам нужен спортивный голод. А они сытые коты»
Игрок Оболони поделился мнением о нынешнем поколении молодых игроков
Игрок «Оболони» Игорь Мединский поделился мыслями о нынешнем поколении молодых футболистов:
«Чего бы мне хотелось, чтобы было больше у молодых футболистов – так это спортивного голода. Это то, чего не хватает всем футболистам.
Потому что смена поколений, и сейчас футболисты уже такие, можно сказать, сытые коты. Они не виноваты в том, что поколения сменились, другие люди, другие футболисты, именитые раньше, которые выгрызали себе славу, выгрызали себе какое-то будущее, дали им эту дорогу.
Но я считаю, что им сейчас психологически намного легче. У них нет никаких стоперов, никаких ограничений в этом. Раньше все было жестче. Возможно, им этого немного не хватает – немного такого спортивного стержня, который бы, при чем-то плохом, смог держать их на плаву».
МЕДИНСКИЙ: «Молодым игрокам нужен спортивный голод. А они сытые коты»
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