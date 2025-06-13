Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЕДИНСКИЙ: «Молодым игрокам нужен спортивный голод. А они сытые коты»
Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 04:23 | Обновлено 13 июня 2025, 05:06
73
0

МЕДИНСКИЙ: «Молодым игрокам нужен спортивный голод. А они сытые коты»

Игрок Оболони поделился мнением о нынешнем поколении молодых игроков

13 июня 2025, 04:23 | Обновлено 13 июня 2025, 05:06
73
0
МЕДИНСКИЙ: «Молодым игрокам нужен спортивный голод. А они сытые коты»
ФК Оболонь. Игорь Мединский

Игрок «Оболони» Игорь Мединский поделился мыслями о нынешнем поколении молодых футболистов:

«Чего бы мне хотелось, чтобы было больше у молодых футболистов – так это спортивного голода. Это то, чего не хватает всем футболистам.

Потому что смена поколений, и сейчас футболисты уже такие, можно сказать, сытые коты. Они не виноваты в том, что поколения сменились, другие люди, другие футболисты, именитые раньше, которые выгрызали себе славу, выгрызали себе какое-то будущее, дали им эту дорогу.

Но я считаю, что им сейчас психологически намного легче. У них нет никаких стоперов, никаких ограничений в этом. Раньше все было жестче. Возможно, им этого немного не хватает – немного такого спортивного стержня, который бы, при чем-то плохом, смог держать их на плаву».

МЕДИНСКИЙ: «Молодым игрокам нужен спортивный голод. А они сытые коты»

По теме:
Назван лучший футболист Оболони в сезоне по версии болельщиков
Бывший спортивный директор Александрии рассказал о планах на будущее
Новичок УПЛ готовится к сезону: трансферы и президент-игрок
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Мединский Оболонь Киев
Николай Степанов Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Футбол | 12 июня 2025, 09:33 3
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»

Василий Кардаш считает, что ко всем остальным представителям сборной есть вопросы

Динамо заинтересовалось талантливым вингером. Пригласили на просмотр
Футбол | 13 июня 2025, 04:05 0
Динамо заинтересовалось талантливым вингером. Пригласили на просмотр
Динамо заинтересовалось талантливым вингером. Пригласили на просмотр

Киевляне могут подписать Усмана Саване

Реал готовит 3 трансфера на выход. Среди них – звезда атаки
Футбол | 12.06.2025, 21:43
Реал готовит 3 трансфера на выход. Среди них – звезда атаки
Реал готовит 3 трансфера на выход. Среди них – звезда атаки
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Футбол | 12.06.2025, 07:26
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит
Футбол | 12.06.2025, 11:45
Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит
Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
11.06.2025, 06:52 4
Бокс
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
11.06.2025, 03:16 1
Футбол
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
Реал получил предложение по трансферу Лунина. Перес дал четкий ответ
11.06.2025, 07:15 3
Футбол
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
11.06.2025, 08:35 1
Футбол
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
11.06.2025, 02:03 44
Футбол
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
11.06.2025, 09:03 2
Футбол
Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
Восемь мячей от Нидерландов. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ
11.06.2025, 06:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем