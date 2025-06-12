ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с опытным полузащитником

32-летний полузащитник киевской «Оболони» Игорь Мединский продлил контракт с клубом до лета 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Мединский стал игроком «пивоваров» в 2018 году. С тех пор он сыграл за киевский клуб 144 матча.

В прошедшем сезоне Мединский сыграл 14 матчей в УПЛ и 2 матча в Кубке Украины.

Мединский начинал карьеру в ФК «Тернополь». Выступал за «Черкасский Днепр», «Сумы», «Полтаву» и хорватский «Карловац 1919».

В течение сезона 2012/13 находился в расположении киевского «Динамо», но играл только за дублирующий состав.