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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с опытным полузащитником
Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 03:02 |
52
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с опытным полузащитником

Игорь Мединский подписал новое соглашение еще на год

12 июня 2025, 03:02 |
52
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с опытным полузащитником
ФК Оболонь. Игорь Мединский

32-летний полузащитник киевской «Оболони» Игорь Мединский продлил контракт с клубом до лета 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Мединский стал игроком «пивоваров» в 2018 году. С тех пор он сыграл за киевский клуб 144 матча.

В прошедшем сезоне Мединский сыграл 14 матчей в УПЛ и 2 матча в Кубке Украины.

Мединский начинал карьеру в ФК «Тернополь». Выступал за «Черкасский Днепр», «Сумы», «Полтаву» и хорватский «Карловац 1919».

В течение сезона 2012/13 находился в расположении киевского «Динамо», но играл только за дублирующий состав.

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Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Игорь Мединский продление контракта Украинская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: ФК Оболонь
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