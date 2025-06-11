Оболонь вернет Колосу хавбека и может подписать экс-игрока Левого Берега

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Олег Ильин, отыгравший за «Оболонь» весной без замен все 11 матчей, в которых он был в заявке, вернется в «Колос». Срок аренды в столичном клубе подошел к концу, а контракт футболиста по-прежнему принадлежит коваливцам.

В составе «Оболони» 28-летний Ильин забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу, заняв с командой 11-е место по итогам сезона в УПЛ. «Колос», за который фланговый игрок провел 5 матчей в осенней части чемпионата, финишировал строчкой выше.

В то же время «Оболонь» рассматривает вариант подписания бывшего полузащитника «Левого Берега» Клима Приходько. 25-летний опорник в минувшем сезоне сыграл за желто-зеленых 19 матчей (1 гол и 1 ассист). 1 июля футболист, прошедший выучку в юношеских командах «Днепра», «Динамо» и «Шахтера», официально получит статус свободного агента.

Ранее мы сообщали, что «Левый Берег» пытается сохранить ведущего защитника, к которому проявляют предметный интерес два клуба УПЛ.