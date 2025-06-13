ДЮСШ Конотоп выиграл финал четырех ДЮФЛУ в Первой лиге U-17

Определились призеры чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений сезона 2024/25 в Первой лиге в категории U-17.

Финальный раунд соревнований с участием четырех лучших команд прошел 7–8 июня в Черновцах.

Победителем стала команда ДЮСШ Конотоп, которая в финале одолела КДЮСШ-2 Кропивницкий со счетом 3:0).

ДЮФЛ 2024/2025. Первая лига U-17

Черновцы, 7–8 июня

1/2 финала. 07.06.2025

ДЮСШ Конотоп (Конотоп) – Вараш-Раес (Вараш) – 5:1

(Конотоп) – Вараш-Раес (Вараш) – 5:1 Хаджибей (Усатово) – КДЮСШ-2 (Кропивницкий) – 1:6

Матч за 3-е место. 08.06.2024

Вараш-Раес (Вараш) – Хаджибей (Усатово) – 1:1, пен. 5:6

Финал. 08.06.2024

ДЮСШ Конотоп (Конотоп) – КДЮСШ-2 (Кропивницкий) – 3:0 (2:0)

Голы: Удовиченко, 27, Кулеба, 31, Андрушко, 50.

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