ДЮСШ Конотоп выиграл финал четырех ДЮФЛУ в Первой лиге U-17
Финальный раунд соревнований с участием 4 команд прошел в Черновцах
Определились призеры чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений сезона 2024/25 в Первой лиге в категории U-17.
Финальный раунд соревнований с участием четырех лучших команд прошел 7–8 июня в Черновцах.
Победителем стала команда ДЮСШ Конотоп, которая в финале одолела КДЮСШ-2 Кропивницкий со счетом 3:0).
ДЮФЛ 2024/2025. Первая лига U-17
Черновцы, 7–8 июня
1/2 финала. 07.06.2025
- ДЮСШ Конотоп (Конотоп) – Вараш-Раес (Вараш) – 5:1
- Хаджибей (Усатово) – КДЮСШ-2 (Кропивницкий) – 1:6
Матч за 3-е место. 08.06.2024
- Вараш-Раес (Вараш) – Хаджибей (Усатово) – 1:1, пен. 5:6
Финал. 08.06.2024
- ДЮСШ Конотоп (Конотоп) – КДЮСШ-2 (Кропивницкий) – 3:0 (2:0)
Голы: Удовиченко, 27, Кулеба, 31, Андрушко, 50.
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