Другие новости13 июня 2025, 03:42 | Обновлено 13 июня 2025, 04:02
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ДЮФК Ника 05 из Ивано-Франковска стала победителем ЧУ U-15 в Первой лиге
Финальный раунд соревнований с участием 4 команд прошел в Черновцах
13 июня 2025, 03:42 | Обновлено 13 июня 2025, 04:02
14
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Определились призеры чемпионата Украины среди команд детско-юношеских спортивных заведений сезона 2024/25 в Первой лиге в категории U-15.
Финальный раунд соревнований с участием четырех лучших команд прошел 9–10 июня в Черновцах.
Победителем стала команда ДЮФК Ника-05 (Ивано-Франковск), разгромившая в финале ДЮСШ-7-Океан (Днепр) со счетом 5:0.
ДЮФЛУ 2024/25. Первая лига U-15
Черновцы, 9–10 июня
1/2 финала. 09.06.2025
- СК Таирово (Таирово) – ДЮСШ-7-Океан (Днепр) – 1:1, пен. 3:4
- ДЮФК Ника-05 (Ивано-Франковск) – ДЮСШ Конотоп (Конотоп) – 2:0
Матч за 3-е место. 10.06.2024
- СК Таирово (Таирово) – ДЮСШ Конотоп (Конотоп) – 0:0, пен. 2:4
Финал. 10.06.2024
- ДЮСШ-7-Океан (Днепр) – ДЮФК Ника-05 (Ивано-Франковск) – 0:5 (0:4)
Голы: Бекеша, 7, Глуханюк, 18, 20, Соловей, 31, Стоянов, 57.
Читайте также:ДЮСШ Конотоп выиграл финал четырех ДЮФЛУ в Первой лиге U-17
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