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13 июня 2025, 03:42 | Обновлено 13 июня 2025, 04:02
14
0

ДЮФК Ника 05 из Ивано-Франковска стала победителем ЧУ U-15 в Первой лиге

Финальный раунд соревнований с участием 4 команд прошел в Черновцах

13 июня 2025, 03:42 | Обновлено 13 июня 2025, 04:02
14
0
ДЮФК Ника 05 из Ивано-Франковска стала победителем ЧУ U-15 в Первой лиге
ДЮФЛУ

Определились призеры чемпионата Украины среди команд детско-юношеских спортивных заведений сезона 2024/25 в Первой лиге в категории U-15.

Финальный раунд соревнований с участием четырех лучших команд прошел 9–10 июня в Черновцах.

Победителем стала команда ДЮФК Ника-05 (Ивано-Франковск), разгромившая в финале ДЮСШ-7-Океан (Днепр) со счетом 5:0.

ДЮФЛУ 2024/25. Первая лига U-15

Черновцы, 9–10 июня

1/2 финала. 09.06.2025

  • СК Таирово (Таирово) – ДЮСШ-7-Океан (Днепр) – 1:1, пен. 3:4
  • ДЮФК Ника-05 (Ивано-Франковск) – ДЮСШ Конотоп (Конотоп) – 2:0

Матч за 3-е место. 10.06.2024

  • СК Таирово (Таирово) – ДЮСШ Конотоп (Конотоп) – 0:0, пен. 2:4

Финал. 10.06.2024

  • ДЮСШ-7-Океан (Днепр) – ДЮФК Ника-05 (Ивано-Франковск) – 0:5 (0:4)

Голы: Бекеша, 7, Глуханюк, 18, 20, Соловей, 31, Стоянов, 57.

Фотогалерея

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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