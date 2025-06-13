С престижного турнира ATP 500 в Лондоне снялись два теннисиста из топ-10

Престижный турнир ATP 500 в Лондоне, который ежегодно проводит Queen's Club и проходит на травяных кортах, столкнулся с чередой важных снятий среди заявленных участников.

Менее чем за неделю до старта престижного соревнования организаторы сообщили о трех значимых отказах от участия в основной сетке.

Победитель прошлогоднего турнира в Лондоне Томми Пол (США, ATP 8) не приедет защищать титул. Также снялись полуфиналист Ролан Гаррос 2025 Лоренцо Музетти (Италия, ATP 6) и финалист Уимблдона 2021 Маттео Берреттини (Италия, ATP 28).

Их места в сетке займут Александр Бублик (Казахстан, ATP 43), Камило Уго Карабельи (Аргентина, ATP 53) и Дженсон Бруксби (США, ATP 151).