Первая ракетка Франции снялся с травяного турнира в немецком Галле
Артур Фис продолжает испытывать проблемы со спиной
20-летний французский теннисист Артур Фис (ATP 14) официально объявил о своем снятии с травяного турнира ATP 500 в Галле (Германия).
Травма, полученная французом на Ролан Гаррос 2025 в победном матче с испанцем Хауме Мунаром, может оказаться гораздо серьезнее, чем предполагалось.
Ранее Артур снялся с парижского мейджора в третьем раунде, после того, как врачи диагностировали у теннисиста стрессовый перелом спины.
Поскольку Фис продолжает испытывать проблемы со спиной, в его команде уже всерьез сомневаются, сможет ли он принять участие в Уимблдоне 2025. И даже если он сыграет, то выйдет на корт без какой-либо подготовки и матчей на траве.
🚨 OFFICIEL ! Touché au dos à Roland-Garros, Arthur Fils déclare FORFAIT pour le tournoi ATP 500 de Halle la semaine prochaine. ❌🇫🇷— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 10, 2025
Incertain pour Wimbledon, le Français n’est inscrit à aucun tournoi sur gazon avant le Grand Chelem londonien. 🌱 pic.twitter.com/vEFjcGqF8u
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