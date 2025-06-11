Первая ракетка Франции снялся с травяного турнира в немецком Галле

20-летний французский теннисист Артур Фис (ATP 14) официально объявил о своем снятии с травяного турнира ATP 500 в Галле (Германия).

Травма, полученная французом на Ролан Гаррос 2025 в победном матче с испанцем Хауме Мунаром, может оказаться гораздо серьезнее, чем предполагалось.

Ранее Артур снялся с парижского мейджора в третьем раунде, после того, как врачи диагностировали у теннисиста стрессовый перелом спины.

Поскольку Фис продолжает испытывать проблемы со спиной, в его команде уже всерьез сомневаются, сможет ли он принять участие в Уимблдоне 2025. И даже если он сыграет, то выйдет на корт без какой-либо подготовки и матчей на траве.