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  4. Первая ракетка Франции снялся с травяного турнира в немецком Галле
ATP
11 июня 2025, 05:16 |
79
0

Первая ракетка Франции снялся с травяного турнира в немецком Галле

Артур Фис продолжает испытывать проблемы со спиной

11 июня 2025, 05:16 |
79
0
Первая ракетка Франции снялся с травяного турнира в немецком Галле
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

20-летний французский теннисист Артур Фис (ATP 14) официально объявил о своем снятии с травяного турнира ATP 500 в Галле (Германия).

Травма, полученная французом на Ролан Гаррос 2025 в победном матче с испанцем Хауме Мунаром, может оказаться гораздо серьезнее, чем предполагалось.

Ранее Артур снялся с парижского мейджора в третьем раунде, после того, как врачи диагностировали у теннисиста стрессовый перелом спины.

Поскольку Фис продолжает испытывать проблемы со спиной, в его команде уже всерьез сомневаются, сможет ли он принять участие в Уимблдоне 2025. И даже если он сыграет, то выйдет на корт без какой-либо подготовки и матчей на траве.

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Артур Фис ATP Галле
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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