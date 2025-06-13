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Лига Европы
13 июня 2025, 03:11 | Обновлено 13 июня 2025, 03:12
54
0

Еврокубки будут. Игрок Голден Стейт может спасти Кристал Пэлас

Джон Текстор готов продать свою долю в клубе

13 июня 2025, 03:11 | Обновлено 13 июня 2025, 03:12
54
0
Еврокубки будут. Игрок Голден Стейт может спасти Кристал Пэлас
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Совладелец «Кристалл Пелас» Джон Текстор сообщил, что готов продать свою судьбу, чтобы команда не потеряла место в еврокубках.

Об этом сообщает издание The Times.

Функционер заявил, что свою судьбу он передаст другим совладельцам Джошу Харрису и Дэвиду Блитцеру за 170 миллионов фунтов.

Известно и то, что баскетболист Голден Стейт Джимми Батлер также заинтересован в приобретении этого пакета акций.

Сейчас вопросы решают юристы, ведь команде нужно успеть все сделать до начала нового сезона.

УЕФА может не допустить «Кристалл Пелас» в еврокубки из-за того, что Текстор владеет несколькими футбольными клубами, участвующими в одном турнире.

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Джон Текстор Кристал Пэлас Лига Европы Джимми Батлер Голден Стэйт Уорриорз
Александр Сильченко
Александр Сильченко Источник
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