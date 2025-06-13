Еврокубки будут. Игрок Голден Стейт может спасти Кристал Пэлас
Джон Текстор готов продать свою долю в клубе
Совладелец «Кристалл Пелас» Джон Текстор сообщил, что готов продать свою судьбу, чтобы команда не потеряла место в еврокубках.
Об этом сообщает издание The Times.
Функционер заявил, что свою судьбу он передаст другим совладельцам Джошу Харрису и Дэвиду Блитцеру за 170 миллионов фунтов.
Известно и то, что баскетболист Голден Стейт Джимми Батлер также заинтересован в приобретении этого пакета акций.
Сейчас вопросы решают юристы, ведь команде нужно успеть все сделать до начала нового сезона.
УЕФА может не допустить «Кристалл Пелас» в еврокубки из-за того, что Текстор владеет несколькими футбольными клубами, участвующими в одном турнире.
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