Скандал в Англии. Два клуба претендуют на одно место в еврокубках

Английский футбольный клуб «Ноттингем Форест» направил в УЕФА письмо, в котором выразил обеспокоенность по поводу запланированного участия «Кристал Пэлас» в Лиге Европы в следующем сезоне.

Представители «Ноттингема» считают, что в этой ситуации имеет место конфликт интересов, поскольку акционер «Кристал Пэлас» Джон Текстор также владеет долей в клубе Лиги 1 «Лион», который также квалифицировался в Лигу Европы. По правилам УЕФА, в еврокубках не могут играть два клуба, у которых один и тот же владелец.

«Ноттингем» намерен обратиться в суд и отобрать у соперника место во втором по силе европейском турнире. Клуб считает, что сможет выиграть суд у лондонской команды.

Владелец «Кристал Пэлас» Текстор пытается как можно скорее продать часть своих акций, но сделать это будет крайне трудно. Функционеру нужно успеть оформить все документы до 17 июня, когда состоится жеребьевка Лиги Европы.

«Ноттингем Форрест» внимательно следит за ситуацией и готов бороться за свое место в еврокубках. Клуб занял седьмое место в турнирной таблице, в то время, как «Кристал Пэлас» разместился лишь на 12-й позиции, но выиграл Кубок Англии.