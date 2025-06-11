Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал в Англии. Два клуба претендуют на одно место в еврокубках
Англия
11 июня 2025, 11:33 | Обновлено 11 июня 2025, 11:35
1223
1

Скандал в Англии. Два клуба претендуют на одно место в еврокубках

«Ноттингем Форест» намерен подать в суд на «Кристал Пэлас» из-за Лиги Европы

11 июня 2025, 11:33 | Обновлено 11 июня 2025, 11:35
1223
1
Скандал в Англии. Два клуба претендуют на одно место в еврокубках

Английский футбольный клуб «Ноттингем Форест» направил в УЕФА письмо, в котором выразил обеспокоенность по поводу запланированного участия «Кристал Пэлас» в Лиге Европы в следующем сезоне.

Представители «Ноттингема» считают, что в этой ситуации имеет место конфликт интересов, поскольку акционер «Кристал Пэлас» Джон Текстор также владеет долей в клубе Лиги 1 «Лион», который также квалифицировался в Лигу Европы. По правилам УЕФА, в еврокубках не могут играть два клуба, у которых один и тот же владелец.

«Ноттингем» намерен обратиться в суд и отобрать у соперника место во втором по силе европейском турнире. Клуб считает, что сможет выиграть суд у лондонской команды.

Владелец «Кристал Пэлас» Текстор пытается как можно скорее продать часть своих акций, но сделать это будет крайне трудно. Функционеру нужно успеть оформить все документы до 17 июня, когда состоится жеребьевка Лиги Европы.

«Ноттингем Форрест» внимательно следит за ситуацией и готов бороться за свое место в еврокубках. Клуб занял седьмое место в турнирной таблице, в то время, как «Кристал Пэлас» разместился лишь на 12-й позиции, но выиграл Кубок Англии.

По теме:
Футболист киевского Динамо не признает свою вину. Ему дали срок за насилие
Пеп ГВАРДИОЛА: «Я сильно беспокоюсь о том, что мы видим в Украине...»
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека сборной Франции
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига Европы Ноттингем Форест Кристал Пэлас суд
Николай Титюк Источник: The Guardian
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Футбол | 10 июня 2025, 23:29 0
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?

Судя по всему, одному из болельщиков на трибунах стало плохо

«Нет никакой радости». Реакция болельщиков на победу сборной Украины
Футбол | 11 июня 2025, 11:39 0
«Нет никакой радости». Реакция болельщиков на победу сборной Украины
«Нет никакой радости». Реакция болельщиков на победу сборной Украины

Болельщики сборной Украины недовольны игрой команды, несмотря на результат

И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина
Футбол | 11.06.2025, 02:18
И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина
И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина
Флойд Мейвезер назвал сильнейшего боксера, чем Пакьяо и Де Ла Хойя
Бокс | 11.06.2025, 05:39
Флойд Мейвезер назвал сильнейшего боксера, чем Пакьяо и Де Ла Хойя
Флойд Мейвезер назвал сильнейшего боксера, чем Пакьяо и Де Ла Хойя
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Футбол | 11.06.2025, 08:56
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
У Ноттінгем Форест були всі шанси потрапити навіть у Лігу чемпіонів. Самі просрали, а тепер доноси в УЄФА пишуть.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
09.06.2025, 09:26 5
Бокс
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
09.06.2025, 23:40 1
Футбол
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
09.06.2025, 18:54 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
10.06.2025, 08:56
Бокс
Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
Украинский клуб уволил главного тренера после поражения в важном матче
09.06.2025, 10:55
Футбол
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
10.06.2025, 10:25 18
Футбол
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
09.06.2025, 09:18 1
Футбол
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
11.06.2025, 02:03 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем