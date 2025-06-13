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  4. Гаттузо близок к сборной Италии. Остался последний шаг
Италия
13 июня 2025, 02:42 | Обновлено 13 июня 2025, 02:43
44
0

Гаттузо близок к сборной Италии. Остался последний шаг

Дженнаро ждет встречи с главой федерации

13 июня 2025, 02:42 | Обновлено 13 июня 2025, 02:43
44
0
Гаттузо близок к сборной Италии. Остался последний шаг
Getty Images/Global Images Ukraine

47-летний итальянский наставник Дженнаро Гаттузо готов к разговору с главой Федерации футбола Италии.

Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

По сообщению источника, Гаттузо уже провел разговор с возглавляющим делегацию национальной сборной Джанлуиджи Буффоном и осталось встретиться с главой Федерации футбола Италии Габриеле Гравиной.

Гаттузо сообщил, что готов работать со сборной.

Габриеле Гравина в итальянских СМИ подтвердил, что встреча с Гаттузо состоится в ближайшее время, но с ответом федерация спешить не будет.

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Александр Сильченко Источник: Football-Italia
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