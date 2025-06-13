Гаттузо близок к сборной Италии. Остался последний шаг

47-летний итальянский наставник Дженнаро Гаттузо готов к разговору с главой Федерации футбола Италии.

Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

По сообщению источника, Гаттузо уже провел разговор с возглавляющим делегацию национальной сборной Джанлуиджи Буффоном и осталось встретиться с главой Федерации футбола Италии Габриеле Гравиной.

Гаттузо сообщил, что готов работать со сборной.

Габриеле Гравина в итальянских СМИ подтвердил, что встреча с Гаттузо состоится в ближайшее время, но с ответом федерация спешить не будет.